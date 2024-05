Nocerina – Cassino 0-1: Abreu firma la vittoria e gli azzurri sono in finale

Il Cassino sbanca il San Francesco di Nocera e per la prima volta da quando sono stati istituiti i playoff di serie D vola in finale. Gli azzurri vincono di misura, come già accaduto in regular season e la rete del successo porta la firma di Abreu. Grazie a questa impresa la squadra allenata da Imperio Carcione domenica prossima sfiderà la Romana FC, sempre in trasferta, dopo che ieri i capitolini hanno travolto 5-0 l’Ischia. Sugli spalti del San Francesco c’è il pubblico delle grandi occasioni, con un’atmosfera da categoria superiore. Si fanno sentire i tanti tifosi giunti da Cassino. Fin dalle prime battute si capisce che in campo non si scherza e le temperature sono calde in tutti i sensi. Le due squadre si studiano ma alla prima vera occasione il Cassino sblocca il risultato. Siamo al minuto 24. Dopo un fallo commesso su Mileto, gli azzurri ripartono in velocità e sfruttano un brutto errore di Petti. Abreu da ottima posizione non sbaglia e Fantoni non può evitare la rete. La Nocerina è confusa e sbaglia molto in mezzo al campo, Dorato ci prova ma Stellato non si lascia sorprendere.

Prima dell’intervallo il portiere campano si supera per evitare il raddoppio cassinate. Abreu a tu per tu con Fantoni colpisce di testa praticamente a botta sicura ma trova il prodigioso intervento dell’estremo difensore nocerino. Nella ripresa il copione non cambia con il Cassino che gioca con grande attenzione, concede pochissimo agli avversari che non riescono a imbastire azioni degne di nota. La squadra campana si mostra anche piuttosto nervosa e questo atteggiamento fa gioco al Cassino che guadagna tempo e secondi preziosi. Gli azzurri ci provano prima con Abreu e poi con D’Angelo ma Fantoni non si lascia sorprendere. Poi è Magliocchetti a imbeccare Abreu che arriva in ritardo sulla palla e manca l’occasione per chiuderla. A cinque minuti dal ’90 brivido in area azzurra. Citarella cade a terra dopo una scivolata di Mileto, l’intervento del difensore azzurro è pulito e l’arbitro lascia giustamente correre. In campo Intanto gli animi si surriscaldano, c’è in palio una finale ed è normale che sia così. Il recupero è di ben sette minuti e al quinto di questi la Nocerina costruisce l’occasione più nitida di tutta la partita. Citarella lascia partire una conclusione che centra la traversa. Brividi per il Cassino che però resiste fino al triplice fischio del direttore di gara toscano. Fa festa la squadra di Carcione con i giocatori che stavolta possono gioire sotto al settore riservato ai tifosi giunti dalla città martire. Per la Nocerina di Marco Nappi cocente delusione, specie alla luce della promozione in C degli storici rivali della Cavese. Il Cassino conferma la sua vocazione da squadra da trasferta e capace di andare a vincere su campi caldi e difficili.

Poco dopo le 18 di ieri, ovvero dopo la fine del match, attraverso i social la società ha invitato i tifosi ad attendere la squadra nella centralissima Piazza Diaz, a pochi passi da dove due settimane prima era stato festeggiato il Centenario. E intorno alle 20 il pullman della squadra è arrivato acclamato dalla sua gente, sia quella presente sugli spalti del San Francesco e tanti altri che non avevano potuto seguire Cocorocchio e compagni in terra campana. Il grande entusiasmo farà sì che anche domenica prossima sarà copiosa la presenza azzurra a Roma. Di fronte la squadra di Carcione avrà un avversario in salute, che in campionato è stato battuto sia all’andata che a ritorno ma che ha chiuso in ottima forma la regular season e che ha rifilato ieri ben cinque reti a quell’Ischia che era stata una delle sorprese del girone. Dunque partita aperta a tutti i pronostici ma ci si penserà da domani quando gli azzurri torneranno ad allenarsi.