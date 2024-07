Cassino: capitan Cocorocchio confermato. Avviata collaborazione con il Don Bosco Colosseo

Dopo la conferma del tecnico Carcione, il Cassino si assicura anche per la prossima stagione le prestazioni del capitano Martin Cocorocchio. Il giocatore azzurro ha dimostrato in questi anni, nonostante la giovane età, grande affidabilità e attaccamento alla maglia. Con il tempo è diventata una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico di Piedimonte. E di conseguenza la sua conferma è arrivata naturale. Era nell’aria – afferma il vice presidente Andrea Balsamo – attendevamo solo la firma, Martin è cresciuto con noi e negli anni umilmente ha raggiunto ottimi livelli, una bella favola locale, il capitano sarà solo uno dei tanti che nei prossimi giorni proveremo a confermare”. E Cocorocchio è già pronto per la nuova stagione: “Sono davvero felice – racconta il calciatore azzurro – della fiducia che mi è stata riposta da mister e società, diamo continuità al progetto in modo da migliorare ancora”. Non è un mistero che il Cassino punti in alto e se nella passata stagione la squadra è stata capace di arrivare nella finale playoff, poi persa con la Romana, stavolta l’obiettivo è quello di mirare al vertice e comunque dare del filo da torcere a chi vorrà puntare al salto di categoria. Non sarà facile perché ovviamente la concorrenza è importante, poi dipenderà dalle squadre che saranno inserite nel girone.

Il Cassino è sempre finito nel girone G e negli ultimi anni a fargli compagnia, squadre laziali, campane e sarde. Vedremo se sarà così anche nella prossima stagione o ci sarà qualche variazione. Dal mercato nei prossimi giorni sono attese novità, l’obiettivo è di confermare i migliori e puntellare la rosa con acquisti di qualità in grado di far fare l’ulteriore salto di qualità alla rosa. Intanto è stata avviata una collaborazione tra il Cassino e Asd Don Bosco Colosseo che svilupperanno insieme la crescita dei rispettivi settori giovanili. Nello specifico la Asd Don Bosco sarà una società collaboratrice della prima Squadra della città. L’Asd Cassino Calcio, ed i rispettivi settori giovanili disputeranno le partite casalinghe di campionato presso l’impianto del rione Colosseo, in gestione alla Don Bosco. Andrea Balsamo: “Siamo molto contenti – continua Balsamo – di aver trovato l’intesa e l’accordo con gli amici della Don Bosco, ai quali va il sentito ringraziamento per questa opportunità e i complimenti per il lavoro svolto in questi anni, crediamo in queste collaborazioni la cui unica finalità è la tutela di tutti i ragazzi del territorio che avranno modo di avere un interscambio di competenze.” Paolo Pinchera e Mario Amsed: “E’ motivo di orgoglio per la nostra società e per il nostro rione accogliere le squadre giovanili dell’Asd Cassino Calcio, collaborare con tutto lo staff e dare il nostro contributo, inoltre i nostri ragazzi avranno kit di allenamento recante anche il logo del Cassino e per noi è un vanto”. Conclude il Dirigente Mazzaroppi Nicola Mazzaroppi: “Abbiamo ritenuto come società di attraversare quel ponte che va dalle parole ai fatti, lo sport è unione e collaborare con una società della stessa città deve essere motivo di vanto e di orgoglio per l’intera comunità”.