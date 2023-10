Anzio: in difesa arriva De Martino

L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe’91 Simone De Martino. La nostra società grazie all’operato incessante del ds Zenga non ha ancora terminato l’opera di rafforzamento della rosa neroniana. Nella settimana che condurrà la squadra all’atteso esordio in campionato contro il San Marzano, arriva un altro colpo dal mercato con l’ingaggio di De Martino, difensore esperto, reduce dall’ultima esperienza con la casacca del Nuova Florida Ardea. Nel passato del centrale difensivo romano ci sono molte esperienze di prestigio in piazze storiche del calcio come Arezzo, dove a soli 23 anni fece il suo esordio nella vecchia serie C, passando poi attraverso le stagioni vissute con le maglie di Lucchese, Latina, Ostiamare e Rieti. De Martino è un centrale difensivo dagli ottimi mezzi atletici, che fa della grinta e dell’abilità in marcatura il suo marchio di fabbrica, sicuramente ad Anzio porterà in dote il grande bagaglio di esperienza che gli ha consentito sinora di giocare sempre in campionati molto competitivi.

Queste le prime parole di De Martino appena ufficializzato con la casacca neroniana.

-Simone in primis benvenuto. Hai alle spalle molti anni in serie D e qualche stagione in Lega Pro. Cosa pensi di portare in dote all’Anzio?

“Sicuramente dall’alto dei miei 32 anni, che ormai purtroppo sono un dato di fatto, cercherò di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza, anche se ho notato che il gruppo conta su molti giovani ma anche su qualche elemento navigato. Un giusto mix che ci permetterà di affrontare al meglio un campionato duro come quello di serie D”

-Due fotogrammi della tua carriera. Uno piacevole, un altro da dimenticare.

“Quello che porto nel cuore è la salvezza centrata due anni fa con il Rieti, è stata una grande impresa perché si trattava di una squadra molto giovane e senza i favori dei pronostici. Quello poco piacevole risale agli inizi del mio percorso quando con l’Arezzo avremmo dovuto dominare il campionato di serie D e invece ci ritrovammo in Lega Pro solo dopo il ripescaggio”.

-Quando hai cominciato ad amare il calcio quale era il difensore a cui ti ispiravi? Ti ritieni un difensore più tecnico o sei il classico marcatore vecchio stampo?

“Non ho mai avuto un modello di riferimento, da bambino per le mie simpatie calcistiche nutrivo grande ammirazione per Nesta, mentre per quanto concerne le mie caratteristiche mi ritengo un marcatore che fa dell’aggressività il suo tratto distintivo”.

-Hai già avuto modo di conoscere gli schemi di mister Guida e ti sei fatto un’idea dei tuoi compagni di reparto?

“Sono appena arrivato e in questi giorni mi calerò meglio nella realtà dello spogliatoio. Il mister lo conosco per la sua fama anche da ex calciatore e so che si tratta di un allenatore propositivo e che ha già centrato ottimi risultati. Per quanto concerne i compagni non abbiamo vissuto esperienze in comune, ma si tratta di calciatori di livello con cui sarà semplice entrare in sintonia”.