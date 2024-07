Trastevere: Claudio Ciferri confermato alla guida della prima squadra femminile

Il Trastevere Calcio è lieto di comunicare la conferma di Claudio Ciferri come allenatore della prima squadra femminile nella Serie C 2024/25. Protagonista della rinascita del calcio femminile amaranto, Ciferri ha guidato la squadra fin dalla stagione di Eccellenza 2019/20, conquistando la promozione in C nel 2021 e poi tre piazzamenti sul podio consecutivi (due secondi e un terzo posto) nella categoria, con una semifinale di Coppa Italia di C raggiunta nel 2022. A Claudio gli auguri di tutta la Società per un futuro ancora ricco di successi.