Unipomezia: Claudio Corsetti è il primo acquisto

Claudio Corsetti è il primo acquisto dell’Unipomezia per la stagione 2024-25. Attaccante che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto la storia del calcio laziale a suon di gol, riportando il Sora al termine di una stagione da record in Serie D. Una figura di assoluto che ribadisce ulteriormente la volontà del club di voler puntare nuovamente al vertice della classifica nel prossimo campionato “Il fatto che l’Unipomezia fosse così interessata a me ha fatto la differenza – esordisce Corsetti – mi avevano già contattato lo scorso anno e alla seconda chiamata non ho potuto dire di no. Conosco la passione che c’è dietro questo club, l’attaccamento del Presidente Valle e di tutto lo staff, che dà l’anima per questa società. Nella mia scelta, oltre a questo, ha influito l’amicizia che ho col direttore Manuel Panini, con cui ho giocato e che frequento anche al di fuori dal campo”.

Un giocatore di qualità indiscutibili che andrà quindi ad inserirsi in un contesto che ripartirà da solide basi “So che il lavoro della società è stato quello di confermare gran parte dei giocatori presenti in rosa nella passata stagione. Un progetto importante, che non ha trionfato solamente per questione di dettagli. Ci sta, ma resta comunque una squadra di assoluto valore. Non solo tecnico, ma anche umano. Ho potuto infatti notare la grande unione di intenti che c’è tra il gruppo squadra e la dirigenza, questo può fare la differenza in positivo su una strada già tracciata che mi pare proprio sia quella giusta”.