Vivace Grottaferrata – Vjs Velletri 1-2: Passaretta, Frasca e Munafò a segno

La Vjs Velletri espugna il “Degli Ulivi” di Grottaferrata con una splendida prestazione, centra tre punti fondamentali e festeggia la salvezza diretta in Promozione. Ai rossoneri sarebbe bastato un punto per mantenere la categoria, ma la vittoria fuga ogni dubbio e omaggia al meglio una tribuna – quello dello stadio di Grottaferrata – praticamente monocolore con oltre trecento persone accorse da Velletri per sostenere i ragazzi di De Massimi.

Per la società del presidente Stefano Di Crescenzo è un risultato storico e lusinghiero, perché se è vero che la città potrebbe ambire ad altre categorie, dall’altro va valutato il percorso fatto da una compagine che nel 2017 ripartiva dalla Terza Categoria e che in sette anni ha scalato quattro gradini della piramide del calcio regionale mantenendo, da matricola, la Promozione in un girone di ferro con nomi storici del calibro di Rieti, Monterotondo, Viterbese abituati alla D e non solo. Il traguardo raggiunto, tra la gioia, le lacrime e i sacrifici, rappresenta un punto di partenza per gettare basi più solide e ambiziose nel prossimo futuro.

La gara non è stata semplice, perché se da una parte la Vivace Grottaferrata era già certa dei play out, dall’altra ha giocato con la testa libera e senza pressioni. Sin dalle prime battute i padroni di casa hanno tentato di imbastire la manovra e i rossoneri di lavorare sui cambi di gioco a sorprendere la linea difensiva, molto alta, dei biancorossi. La prima vera occasione arriva al 12esimo, cross di Candidi da sinistra verso destra che scavalca la difesa locale, da dietro sbuca Carlino che anticipa tutti ma non il portiere, abile in uscita a respingere. Spesso e volentieri gli avanti veliterni vengono sorpresi in offside. La Vivace fa tremare Battisti al 30esimo, Miucci a tu per tu con il portiere veliterno lanciato a rete si fa rimontare da Costanzo, l’azione prosegue e il pallone danza pericolosamente in area ma poi viene toccato di mano da un giocatore del Grottaferrata e l’arbitro fischia. AL 33esimo ancora il team di Gioacchini sorprende la retroguardia veliterna con Munafò che entra in area di rigore dalla destra, piazza al centro per il numero 9 che conclude a rete chiamando alla respinta Battisti. Al 44esimo arriva il vantaggio della Vjs Velletri: ennesimo cambio gioco da sinistra a destra, azione manovrata palla a terra e Passaretta entra in area e trova la posizione giusta per sorprendere il portiere con un tocco preciso che lo mette fuori causa e si insacca. La reazione della Vivace è veemente, i biancorossi si gettano all’attacco e conquistano una punizione e un corner ma non mordono e si va al riposo sullo 0 a 1.

Nella ripresa è la Vjs Velletri ad attaccare con foga e insistenza, alla ricerca del gol che chiuderebbe i giochi. All’8’ è Carlino a rendersi pericoloso in contropiede, ma a tu per tu con Valente si fa ribattere la sfera dal portiere, poi conquista il corner. Al 14esimo il meritato raddoppio che premia il forcing rossonero: bella discesa di Passaretta, cambio gioco per Carlino, cross pennellato per Frasca che si inserisce e di testa sigla lo 0-2. Non c’è tempo di stare tranquilli, però, perché al 21esimo la Vivace torna in partita: calcio di punizione di Valente, palla scodellata al centro, doppio corto rinvio della difesa con l’ultima deviazione di testa che agevola Munafò, tiro a giro da posizione comoda e piazzato all’incrocio totalmente indisturbato per l’1-2. L’inerzia del match cambia nuovamente, i rossoneri accusano il colpo e la Vivace prova ad approfittarne ma senza riuscire. Nel finale tuttavia la squadra di De Massimi riprende in mano la situazione e crea almeno due occasioni importanti per il potenziale 3 a 1. La prima in contropiede al 42esimo, bel pallone lavorato da Cellucci per Bala, il numero venti solo davanti al portiere cerca un improbabile piazzato che finisce tra le braccia di Valente da posizione favorevole. Al 48esimo ancora occasione Vjs, Cellucci si invola verso l’area e davanti al portiere scivola al momento decisivo, complice il contrasto con un avversario, nonostante tutto da terra riesce a concludere ma il tiro è lento e viene spazzato via da D’Acunzo.

Al triplice fischio esplode la gioia dei supporters veliterni, con la squadra che festeggia sotto la curva ospiti e tanti sorrisi a suggello di una stagione intensa, complessa e soddisfacente.

VIVACE GROTTAFERRATA Valente, Leonardi, Bonanni, Bussolotti (34’st El Ghandour), D’Acunzo (43’st Savelloni), Ingannamorte, Munafò, Floridi (18’st Aspri), Romanazzi, Febi (45’st Gioacchini), Miucci (10’st Trinca). A disposizione: Ruscica, Chiacchierini, Riolo, Ionni. Allenatore: Gioacchini.

VJS VELLETRI Battisti, Amici, Candidi (34’st Franscescotti), Cafarotti (24’st Bala), Costanzo, Stampiglia, Tetti, Di Maio, Carlino (33’ st Pansera), Frasca (25’ st Durante), Passaretta (31’st Cellucci) PANCHINA Fusco, Bologna, Pansera, Salimei, Moscato. Allenatore: De Massimi.

MARCATORI: Passaretta 45’pt (V), Frasca 12’st (V), Munafò 16’st (V)

FOTO DI SIMONE MELONI