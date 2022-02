Under 16: Romulea – Vigor Perconti 1-0

Scontro al vertice al Campo Roma tra la prima e la seconda in classifica: Romulea e Vigor Perconti. A portare a casa i 3 punti è stata la squadra di casa che con Aquilini fissa il risultato sull’1-0. Atmosfera delle grandi occasioni con gli spalti pieni e con le due squadre che giocano con la voglia di prevalere una sull’altra.

Parte bene la Vigor ma al 23’ del primo tempo è la Romulea a passare con un bel passaggio di Sabbatani che trova in area Aquilini che di prima intenzione tira e segna. Il gol non abbatte la Vigor che cerca di alzare in ritmo ma il primo tempo termina sull’1-0.

Nella ripresa, la Vigor cerca di pareggiare la partita ma è la Romulea a mettere ancora in difficoltà gli ospiti. Punizione dalla destra di Sabbatani, tocca Di Fiore e mentre la palla supera la linea di porta, Mussini la ribadisce in rete. L’arbitro annulla per fuorigioco del difensore. Proteste dei giocatori amaranto oro, visto che la palla aveva già passato la linea di porta, ma l’arbitro è fermo sulla sua decisione e si rimane sul 1-0 fino al termine del match. Peccato per il nervosismo finale che macchia una bella partita giocata veramente bene dalle due squadre che meritano la posizione in classifica che hanno.