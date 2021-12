Eccellenza gir. B: Anzio- Centro Sportivo Primavera 3-0

L’Anzio torna prontamente alla vittoria dopo la battuta d’arresto dello scorso turno. La formazione neroniana conferma in modo perentorio il suo status di seconda forza del girone B del campionato di Eccellenza, centrando l’ottava vittoria in undici giornate, con un attacco pirotecnico, capace di realizzare ben ventisei reti complessive. Nel match contro i rossi del Centro Sportivo Primavera, il collettivo di mister Guida ha evitato le partenze diesel dell’ultimo periodo, imprimendo subito un ritmo elevato, con la chiara intenzione di chiudere la pratica. Missione compiuta nel giro di appena due minuti: dopo lo spavento del rinvio errato di Trombetta e la rete di Carlino annullata sugli sviluppi di un corner, al 10’ l’Anzio passa subito in vantaggio. Gamboni scatenato viene atterrato da Salzano in uscita, Di Biasio non ha esitazioni e indica il dischetto di rigore, Martinelli si fa subito perdonare l’errore di domenica scorsa sbloccando la partita. Due minuti dopo i biancoblu mettono in ghiaccio il match: calcio piazzato velenoso del solito Martinelli, la palla schizza in area dove Giusto prova a ribadire in rete ma Gallo salva miracolosamente sulla linea, ma non è finita perché Di Curzio si avventa sulla sfera e batte Salzano siglando il raddoppio. Sull’onda dell’entusiasmo i neroniani al 16’ provano a mettere il sigillo finale: Gamboni confeziona un assist perfetto su calcio piazzato sul quale ancora Di Curzio svetta di testa rendendosi molto pericoloso. Nella seconda parte del primo tempo l’Anzio allenta la pressione pur continuando a lottare su ogni pallone, a quel punto gli ospiti trovano la forza per reagire: al 29’ ci prova Montella da fuori con un gran tiro che termina a lato, mentre al 32’ è De Luca a tentare la conclusione da fuori senza fortuna. Nella parte finale della prima frazione la gara si accende: al 41’ i padroni di casa danno spettacolo: apertura al millimetro di Martinelli a cui fa seguito un’altra grande apertura di Scruci, Giusto ci prova al volo con esito negativo e infine è Bencivenga ad essere anticipato sul più bello. Al 44’ altra azione spettacolare questa volta di marca apriliana: Sterpone se ne va in slalom con una discesa ubriacante seminando il panico nella difesa anziate, mentre sta per calciare però arriva l’anticipo magistrale di Bruno che permette ai compagni di squadra di chiudere il primo tempo sul due a zero.

Nella ripresa lo spartito non cambia, l’Anzio continua a esercitare la propria superiorità tecnica e tattica mentre gli apriliani provano con alcune sortite a impensierire la retroguardia neroniana. Pronti e via è subito l’Anzio ad avere la palla del tre a zero: Bencivenga ha una clamorosa occasione sotto porta ma non riesce a colpire in modo pulito, al 10’ Carlino delizia la platea con una splendida giocata che si stampa sul palo con Trombetta battuto. Al 12’ è ancora Di Curzio a rendersi pericoloso: dopo assist di Giusto il bomber anziate colpisce con forza ma Salzano è bravo a rifugiarsi in angolo, sono le prove generali del terzo goal siglato da Giusto che fa centro dopo un assist chirurgico di Gamboni. A questo punto il Centro Sportivo Primavera esce dalla partita e i il finale è un monologo biancoblu: al 30’ De Falco, subentrato a Gamboni ci prova da fuori sfiorando la rete, al 35’ splendida combinazione sempre tra De Falco e Bencivenga con tiro di quest’ultimo salvato sulla linea da Di Dionisio, mentre al 39’ a duettare sono Giordani e Giusto, con conclusione del numero dieci bloccata da Salzano. L’Anzio chiude in bellezza, sciorinando un calcio champagne, tra gli applausi di un pubblico estasiato, in attesa del dicembre di fuoco che metterà alla prova le reali ambizioni del team tirrenico, a partire da domenica prossima, nella delicata trasferta contro il Tor Sapienza.

ANZIO- CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 3-0

MARCATORI: 10’pt Martinelli (A) rig. 12’ Di Curzio (A), 61’ Giusto (A)

ANZIO: Trombetta, Vellitri, Bruno, Scruci, Poltronetti, Busti, Gamboni (29’st De Falco), Martinelli, Di Curzio (20’st Giordani), Giusto, Bencivenga (43’st Lo Fazio). A disp: Anzellotti, Crisci, Garbini, Mauro, Ruggieri, Mirabella, Giordani, Lo Fazio, De Falco. All: Guida

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA: Salzano, De Luca, Scarsella (32’st D’Andrea), Visone, Gallo, Di Dionisio, Tosi, Treiani (22’st De Falco) Carlino, Montella, Sterpone. A disp: Rondinelli, Amore, Bonanni, D’Andrea, De Falco, Giurelli, Sabella, Sardilli, Vanin. All: Polverini.

ARBITRO: Sig. Di Biasio di Formia

ASSISTENTI: Sig. Ceci di Frosinone, Sig. Scipione di Formia.

NOTE: Ammoniti.: Poltronetti (A), De Falco (A), Montella (C), Tosi (C). Angoli: 7-9 Recupero: 1’pt, 3’st.