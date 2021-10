Torna il campionato e nel girone B la Tivoli è attesa dalla trasferta del Nicolino Usai. Domenica mattina i tiburtini scenderanno sul difficilissimo campo del Casal Barriera, una squadra sempre insidiosa e scottata dall’ultima pesante sconfitta.

I ragazzi di Carlo Pascucci sono perciò avvisati ma non intendono minimamente rallentare la propria marcia: “Conosciamo i nostri avversari – afferma il tecnico della Tivoli – Sappiamo a che andiamo incontro e la cornice di pubblico che troveremo dovrà essere soltanto uno stimolo in più. Ma al di là del campo e del pubblico loro vorranno fare risultato per risollevare la classifica, oltre ovviamente perché affronteranno la Tivoli. Noi però non vogliamo fermarci e vorrei sottolineare come i ragazzi siano pronti a livello di testa. Le qualità tecniche della squadra le conoscono tutti, ma sono soddisfatto soprattutto per le risposte sotto il profilo mentale che il gruppo sta dando. Siamo pronti a tutto”. Domenica e poi mercoledì contro l’Anzio per il big match dei quarti di finale di Coppa. C’è da aspettarsi turnover? “Assolutamente no – prosegue il mister – Domenica metterò in campo la miglior formazione. Dall’inizio stiamo ragionando partita dopo partita, quindi pensiamo a vincere contro il Casale e soltanto poi inizierò a preparare la partita di Coppa. Per adesso questa filosofia ci sta dando ragione, avanti così”.