Under 16 elite: Trastevere – Agora Latina Polisportiva 2-0

Dopo un avvio di campionato stentato, entrambe le squadre scendono in campo con la necessità di fare punti, normale quindi che ci sia un pò di tensione e che le squadre siano contratte nei primi minuti. Dopo 10 minuti il Trastevere prende però le redini del gioco e comincia ad occupare la metà campo avversaria, rendendosi pericolosa in varie occasioni. In particolare al 10′ e al 12′ Capuani mette paura all’estremo difensore ospite con due tiri da fuori area che finiscono di poco al lato. Sugli scudi per il Trastevere Gamboa che con efficacia riesce a rubare palloni e ripartire di continuo verso l’area avversaria. Al 20′ episodio dubbio in area dell’Agorà con Santarelli atterrato in area prima di poter concludere a rete. Al 26′ il risultato si sblocca: ottimo lancio di Santarelli verso El Attar che arrivato sul fondo mette la palla al centro, dove Scifoni si fa trovare pronto a concludere in rete. Il Trastevere continua a premere ed al 35′ ha un’occasione per il raddoppio: sugli sviluppi di una punizione al limite dell’area che Santarelli batte in modo perfetto verso l’incrocio dei pali alla destra di Marrocco, dando agli spettatori l’illusione del gol. Il primo tempo si conclude con un’azione corale del Trastevere con scambio veloce tra Di Presa, Nardi e Scifoni e tiro di quest’ultimo a fil di palo.

Il secondo tempo inizia con l’Agorà che prova a recuperare il risultato con due azioni veloci che terminano con buone conclusioni del capitano Persechino, sventate in due tempi da Gagliano. Il Trastevere approfitta degli spazi che necessariamente concedono gli ospiti per partire in contropiede prima con Scifoni che al 12′ colpisce un palo con un bel tiro da fuori area e poi da Nardi che da buona posizione conclude sul portiere. Risponde l’Agorà con un’ottima punizione battuta da Capucilli, ma è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa con Campagnano su calcio di punizione prima e poi con un cross insidioso sul quale Papetti non riesce ad intervenire in maniera efficace.

Le tante occasioni sprecate lasciano in partità l’Agorà che comincia a crederci, alzando il baricentro e rendendosi pericolosa ancora su punizione con il solito Capucilli. Il pericolo corso scuote il Trastevere che riprende a giocare ed al 37′ chiude il match con uno splendido gol da fuori area del bomber Scifoni, autore di quattro gol in tre partite. La partita termina con un’occasione di Campagnano che entrato in area perde il tempo del tiro e si fa recuperare.

Per il Trastevere una vittoria che fa morale per la prosecuzione del campionato e regala una gioia a Mister Centomani per il suo compleanno. Certo sarà necessaria una maggiore efficacia in zona gol e più attenzione nel giocare palla tra difesa e centrocampo, per evitare di perdere palloni pericolosi che possano vanificare quanto di buono fatto in partita, però la squadra è sembrata in crescita e convinta delle sue potenzialità.

L’Agorà, al di là del risultato ha disputato una buona partita, soprattutto in fase difensiva. Giocare con il peso degli zero punti in classifica non sarà facile, ma le qualità per potersi salvare ci sono tutte e la squadra deve mettere da parte il nervosismo, giocandosi le proprie chance con convinzione e serenità.

