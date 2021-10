All’imbrunire di un pigro sabato autunnale, scendono in campo alla Caffarella la Polisportiva De Rossi e lo Spes Artiglio.

La partita inizia a ritmo molto sostenuto con i 22 in campo che si danno battaglia in modo acceso ma corretto. Dopo una fase iniziale di studio i giovani atleti si sciolgono accennando a trame di gioco che però non trovano finalizzazione, merito di entrambe le compagini che riempiono bene gli spazi lasciando poche soluzioni offensive. La prima frazione di gioco si chiude quindi in perfetto equilibrio e l’arbitro manda i ragazzi al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo con gli ospiti che però attaccano con maggiore insistenza, sciupando alcune evidenti occasioni. Tale supremazia viene premiata nella seconda metà della frazione di gioco quando, su una veloce ripartenza, l’impeccabile fino ad allora difesa del De Rossi viene colta di sorpresa da Pirillo che lanciato sulla fascia laterale destra batte con un preciso tocco il portiere in uscita. Palla al centro e ospiti in vantaggio ma questa è la scintilla che accende la partita. Dopo pochi minuti Ortolani, libero da freni inibitori, su azione personale, si porta con veemenza al limite dell’area e sfodera un poderoso destro sul quale nulla può l’incolpevole estremo difensore degli ospiti. Da questo momento in poi l’incontro volge in favore del De Rossi. A seguito di calcio di punizione dalla sinistra causata da un fallo sull’imprendibile Ladisi da poco subentrato, De Luca, da posizione molto decentrata, sfodera una perfetta parabola che va ad insaccarsi all’incrocio dei pali opposto. Lo Spes Artiglio non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria ma, su azione di contropiede, il solito Ladisi viene atterrato in area e l’arbitro non può che concedere il calcio di rigore. Le sorti del match sono quindi sui piedi di De Luca che con freddezza trasforma in gol la massima punizione siglando la doppietta personale e raggiungendo la vetta della classifica marcatori.

Nei minuti finali Ortolani arrotonda il punteggio per i padroni di casa finalizzando a rete dopo uno slalom in area, siglando la doppietta e sigillando il risultato sul 4-1.

Da segnalare tre espulsioni, una per i padroni di di casa e due per gli ospiti, a seguito di parapiglia scaturito dopo la concessione del calcio di rigore.

Gli spalti pieni hanno fatto da degna cornice al bel match che, in alcune fasi di gioco, ha acceso il pubblico ma senza mai eccedere i limiti consentiti.

Alessandro Giannangeli