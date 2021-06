Lo scorso lunedì il Montespaccato Savoia ha reso noto il nuovo organigramma relativo alla prima squadra per la stagione 2021-22. La conduzione tecnica è stata a affidata a Mauro Mucciarelli, un segno di continuità con il progetto “Talento & Tenacia” anche in considerazione dello staff che è stato selezionato intorno al giovane allenatore.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per la scelta del Presidente Monnanni, per la fiducia riposta nei miei confronti e per poter iniziare un percorso che era ciò per cui stavo lavorando. Ringrazio il Presidente perché questa sarà per me una grandissima occasione. Ho scelto di fare l’allenatore e farlo qui, in una società prima di tutto sana e che conosco benissimo, è sicuramente uno stimolo in più per fare bene. Da calciatore ho smesso con l’Audace Savoia e il mio percorso è poi continuatori a Montespaccato come collaboratore tecnico. Perciò da parte mia c’è tanta soddisfazione e sono pronto per questa nuova sfida. L’obiettivo sarà quello di provare a migliorare quanto fatto nell’ultimo campionato, chiaramente il Presidente ci ha chiesto di alzare l’asticella e far crescere il progetto. Poi ovviamente bisognerà valutare il tipo di rosa che metteremo in piedi, sicuramente un gruppo valido e all’altezza delle ambizioni della società”.