Coppa Lazio Under 15: Urbetevere – Trastevere 1-0

Bella partita quella giocata sul campo dell’Urbetevere tra la squadra di casa ed un Trastevere voglioso di far bene. Nonostante il caldo la gara si è giocata su ritmi elevati ed in una situazione di sostanziale equilibrio, rotto solamente a metà del secondo tempo da una bella rete di Pompigna.

Parte forte il Trastevere che aggredisce alta la squadra di casa, provando a segnare in un paio di occasioni con Nardi e Chiadroni i cui tiri vengono respinti dalla difesa. Il tempo di organizzarsi ed anche l’Urbetevere si affaccia minacciosa dalle parti di Gagliano, estremo difensore degli ospiti, bravo a respingere due tiri da fuori area del sempre pericoloso Befaro e di Pompigna.

La parte centrale del primo tempo vede le due compagini affrontarsi a centrocampo nel tentativo di rubare palla e ripartire utilizzando le corsie esterne. Ne viene fuori una gara divertente e ben giocata. Bene la fase difensiva delle due squadre, con giocatori sempre molto concentrati e, nel caso del Trastevere, pronti a mettere in fuorigioco le punte avversarie. La prima parte di gara si chiude senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa le due squadre continuano a macinare gioco, il Trastevere provando a salire appoggiandosi sugli attaccanti e l’Urbetevere sfruttando la velocità dei due attaccanti. Entrambe sono alla ricerca del vantaggio, cercandolo attraverso il gioco. Alla metà del secondo tempo la gara si sblocca. Sugli sviluppi di un fallo laterale a metà campo la retroguarda del Trastevere non si fa trovare pronta e l’Urbetevere con un paio di scambi ad alta velocità mette davanti alla porta La Sorsa che con un tiro sul secondo palo realizza una spendida rete.

Il Trastevere non ci sta e si riversa in attacco, sfiorando il gol con un colpo di testa di Nardi sugli sviluppi di un calcio d’angolo che finisce fuori di poco e con un tiro da fuori di Canti. Mister Centomani cambia l’attacco facendo entrare Grillo e Papetti che portano nuove energie ed in un paio di occasioni provano ad impensierire il portiere. In particolare sulla seconda l’arbitro fischia un presunto fallo di Papetti che con un tocco stava mandando in porta Grillo.

L’Urbetevere con Befaro ha ancora un’ottima occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Gagliano riesce in qualche modo a rimediare. Dopo quattro minuti di recupero il Direttore di gara fischia la conclusione del match.

La squadra di casa continua la sua corsa solitaria in testa al girone, dimostrando di essere una compagine molto forte con almeno tre individualità importanti, il Trastevere dal canto suo, esce dal campo con la consapevolezza di poter giocare a questi livelli quando riesce ad esprimersi con qualità e determinazione. La crescita della squadra di Mister Centomani è sotto gli occhi di tutti, peccato che il regolamento di questa Coppa probabilmente non gli darà la possibilità di poter andare avanti nella competizione.

CleSO