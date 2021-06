Coppa Lazio Under 15: Romulea – Jem’s 3-0

Nello splendido scenario del Campo Roma che affaccia sulla Basilica di San Giovanni, scendono in campo la Romulea e il Jem’s per la quarta giornata del Torneo Coppa Lazio. Nemmeno il tempo di entrare in campo e prendersi le misure che Di Fiore (R), sugli sviluppi del calcio d’angolo, mette la palla in rete.

Il caldo in campo si fa sentire ma la Romulea cerca il raddoppio. Bella apertura di Di Fiore (R) per Pola (R) che spreca davanti al bravo portiere del Jem’s Telera (J) che riesce a parare anche un rigore al numero 10 della Romulea concesso per fallo su Calì. Continua il pressing degli amaranto oro che porta ad una bella conclusione di De Santis (R). Il primo tempo si conclude sull’1-0.

Nel secondo tempo troviamo un Jem’s più intraprendente ma il leitmotiv è sempre lo stesso, con la Romulea che vuole vincere con un punteggio più alto. Ecco allora arrivare il gol di Bartucca (R) dopo la respinta di un difensore. Prima del 3° gol della Romulea con bella rete di Colasurdo (R) con tiro a giro, da segnalare due contropiedi della Jem’s Soccer fermati dall’attenta difesa della compagine di San Giovanni. Terza vittoria consecutiva della Romulea con 3 gol segnati e prima posizione nel girone L.