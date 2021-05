La città azzurra è il nuovo libro di Elena Marmugi. Prefazione di Cristiano Militello

Ancora una volta il miracolo Empoli si è materializzato con la promozione nella massima serie. Che poi miracolo non è, vista la capacità del club toscano di saper programmare ogni stagione nei minimi dettagli. Una società, una squadra di calcio che da ormai oltre 30 anni è protagonista sui campi di di serie A e B. Mica poco per una città di poco più di 50.000 abitanti.

La città azzurra è il nuovo libro di Elena Marmugi, vocalist, scrittrice e ora autrice di Virgin Radio. La prefazione è affidata al buon Cristiano Militello, che si divide con grande dedizione tra R101 e Striscia lo Striscione.

La trama è ambientato a Empoli e si intreccia con la storia di Empoli e dell’Empoli (da poco centenne) ma potrebbe essere ambientato ovunque. Dipinge infatti perfettamente un certo modo di vivere il calcio in cui ogni tifoso ci si può rivedere. Sono tante le storie di calcio raccontate (la storia tragica di Carlo Castellani, colui al quale è intitolato lo stadio di Empoli; una partita rinviata per invasione di…chiocciole o quella volta che Puskas giocò un’amichevole a Signa per semplice riconoscenza). Un libro che si legge tutto di un fiato!

SINOSSI:

Alfredo è un quarantacinquenne single che dopo la fine del suo matrimonio è tornato a vivere dai genitori. Le sue giornate si dividono tra il lavoro in un’azienda di gelati, la compagnia del bar e la grande passione per

l’Empoli F.C., prossimo al centenario. La sua vita cambia quando, dopo vent’anni, in città torna Adriana, una vecchia amica di cui aveva perso le tracce e della quale da piccolo era segretamente innamorato. Per arrivare al suo cuore dovrà conquistare anche il figlio di lei, un ragazzino di sette anni di fede bianconera. Una storia d’amore, di passione per il calcio e per la vita di provincia.

L’AUTRICE

Elena Marmugi nasce a Empoli il 6 Novembre 1974. Dal 2001 vive a Milano dove ha lavorato per i più importanti

network radiofonici. Con il nome d’arte Lady Helena, ha girato l’Italia da Nord a Sud, facendo ballare e alzare le mani al cielo ad un numero spropositato di “giovani spettinati ma con la testa a posto”. Attualmente è nel team di Virgin Radio dove lavora in qualità di copy e autore dello storico programma dell’emittente Virgin Motel. Oltre alla musica, lo sport è la sua grande passione: pallavolo, basket ma soprattutto calcio. Prende un treno per tornare nell’amata Toscana ogni volta che l’Empoli scende in campo al Castellani. Sogna un giorno di poter gridare a squarciagola ai microfoni dello stadio la formazione della sua squadra del cuore; nel frattempo si accontenta di ricordarsi di prendere gli occhiali quando il sole picchia forte sugli spalti della Maratona.