Rocca Priora – Colleferro 0-2

La Promozione del Colleferro ha confermato il suo ottimo momento anche nel match di ieri mattina sul campo del Rocca Priora. La squadra di mister Antonio Battistelli ha vinto 2-0, dando continuità ad una serie di buone prestazioni fatte nell’ultimo mese in cui sono arrivate quattro vittorie (13 punti nel girone di ritorno, il miglior rendimento del girone assieme al Monte San Giovanni Campano in questo “scorcio”). “Non era una partita semplice – dice l’attaccante classe 1992 Samuele Cerroni, a bersaglio con il rigore del 2-0 dopo il vantaggio realizzato da Bernabei sempre nel corso della ripresa – Di fronte avevamo un avversario scorbutico che già all’andata ci aveva fermato sul 2-2 e che comunque è in una buona situazione di classifica. nel primo tempo la gara è stata equilibrata e con poche opportunità, ma ero molto fiducioso di poterla vincere. Nella ripresa abbiamo inciso di più cogliendo un prezioso successo”. La formazione rossonera è attualmente al sesto posto solitario, anche se le prime tre della classe rimangono un po’ lontane nonostante il k.o. della Lupa Frascati nello scontro diretto di Ferentino: “Purtroppo abbiamo perso un po’ di terreno nella prima parte di stagione – osserva Cerroni – Ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine, poi tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati. Se riuscissimo a fare un filotto di vittorie i giochi si potrebbero riaprire”. L’attaccante ha segnato il suo 14esimo gol con la maglia del Colleferro che aveva già vestito qualche anno fa: “Sono stato nella squadra dei vari Neri, Corrado e Morelli e mi ha fatto piacere poter tornare in questa stagione: ringrazio mister Battistelli e il direttore sportivo Di Cori per avermi dato questa possibilità e i miei compagni che mi stanno mettendo nelle condizioni di fare una buona annata anche a livello personale”. Nel prossimo turno per il Colleferro ci sarà una partita altamente stimolante, quella con il Città di Monte San Giovanni Campano capolista: “Conosco diversi giocatori che sono stati miei compagni di squadra all’Anitrella nella passata stagione, so che hanno qualità e che sono un grande gruppo. Noi, però, proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi anche se non so se avremo a disposizione un giocatore importante come Amici che è uscito anzitempo nel match di ieri. In ogni caso chi scenderà in campo darà il massimo per provare ad allungare questo momento molto positivo”.