Aprilia: esonerato Greco

L’Aprilia Racing Club comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra mister Giovanni Greco.

“All’artefice della storica conquista dello scudetto con la Juniores Nazionale dello scorso anno vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con estrema professionalità ed impareggiabile umanità insieme ai migliori e sinceri auspici per il suo futuro”.