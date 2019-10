Gli acquisti più costosi della storia della Lazio

Dalla dirigenza Cragnotti a quella Lotito, ecco le operazioni finanziarie più costose della storia delle aquile.

Attualmente al sesto posto della classifica, dietro all’altra squadra capitolina, le aquile di Simone Inzaghi sembrano avere un inizio stagione un po’ fiacco. In 7 giornate, la Lazio ha totalizzato soltanto 11 punti, facendo registrare al mister piacentino il suo peggior inizio stagione.

Nonostante le recenti vicissitudini (vedi il KO con l’Inter, il pareggio nel derby e i procedimenti disciplinari a seguito degli episodi a sfondo razzista avvenuti lo scorso 4 Ottobre nella sfida di Europa League con lo Stade Rennais) i tifosi biancocelesti continuano a sognare, ad affollare le curve degli stadi e a leggere le ultime notizie sui social e sulle maggiori testate giornalistiche. Inoltre, i sempre più numerosi siti con licenza AAMS completano l’esperienza calcistica dei tifosi italiani, assicurando agli appassionati approfondimenti, insight e l’impagabile brivido di una possibile vincita. Se, infatti, fino a una dozzina di anni fa l’esperienza del tifo si condiva solamente di prodotti di merchandising comprati alle bancarelle fuori dagli stadi e da due pennellate di colore sul viso, oggi c’è anche un’enorme fetta online. Il merito è della tecnologia e dei passi avanti fatti dai bookmakers: su un sito di scommesse oggi, nonostante il nome, non si va più solamente a scommettere e a controllare le ultime quote, ma si possono anche seguire i match live e si possono leggere articoli aggiornati.

La classifica dei giocatori più costosi nella storia dei biancocelesti

E’ successo proprio di recente: la squadra biancoceleste è stata spogliata di uno dei sui primati: il terzo posto della classifica dei giocatori più costosi della serie A. Per ben 19 anni, infatti, il trasferimento dal Parma alla Lazio di Hernàn Crespo è stato uno degli acquisti più dispendiosi del campionato. Pagato 56,8 milioni di euro nell’ormai lontano 2000, l’attaccante argentino è stato scalzato dal podio dei 3 più pagati del campionato italiano, spodestato dall’arrivo in casa bianconera di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese acquistato di recente per 85,5 milioni dall’Ajax ha fatto slittare Crespo in quarta posizione.

Nella speciale classifica dei giocatori con il cartellino più costoso, il sesto posto spetta a Gaizka Mendieta, acquistato nel 2001 dal Valencia per rimpiazzare l’appena ceduto Nedved e calmare il malcontento dei fan. Rivelatosi come uno dei più grandi flop della storia del calcio italiano, il mediano spagnolo resterà nella rosa soltanto una stagione per poi essere mandato in prestito al Barcellona e in seguito ceduto al Middlesbrough.

Prolifica dal punto di vista dei successi, la dirigenza di Sergio Cragnotti è stata anche quella che ha registrato le campagne acquisti più consistenti. Al primo posto troviamo Crespo, seguito da Mendieta, acquistato per 48 milioni di euro. Al terzo posto troviamo Juan Sebastian Veron, pagato 30 milioni di euro. Seguono Christian Vieri, ottenuto per 28 milioni dall’Atlético Madrid, Stam (26 milioni) e Fiore (25 milioni). Tuttavia, con il passare del tempo e il susseguirsi delle dirigenze le cifre si sono ridotte notevolmente. Nella più recente era Lotito, i giocatori più costosi sono stati Zarate, Milinkovic e Acerbi, acquistati rispettivamente per 20, 18 e 10 milioni.

Di seguito la top 10 completa: