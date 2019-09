Milano Calcio City: torna l’evento dedicato al racconto, al gioco e alla cultura del calcio

Dal 26 al 30 settembre ritorna Milano CalcioCity. Parliamo del primo evento dedicato alla cultura e al gioco del calcio: parlato, raccontato e giocato, in tutte le sue forme. La manifestazione, con la direzione artistica di Stefano Boeri, Alessandro Riccini Ricci e, per la prima volta, Pierluigi Pardo, si terrà in Triennale e in varie altre sedi e campi da gioco diffusi in tutta Milano e fa parte del palinsesto YESMILANO.

Milano CalcioCity è dedicata al calcio e allo sport, al suo racconto, al gioco e alle sue molteplici forme. CalcioCity vuole tornare al grado zero del calcio: la strada, le storie, lo stare insieme. Il campo da calcio che diventa una piazza dove far convergere mondi tra loro diversi sempre includendo, mai escludendo e promuovendo valori positivi. Non sarà solo calcio parlato, ma anche giocato. Nelle strade e negli oratori. Ovunque ci sarà un pallone, ci sarà un campo da gioco aperto a tutti.

Numerosi saranno i temi trattati: dalle storie dei grandi protagonisti del calcio di ieri e di oggi al racconto che la letteratura, il cinema, la musica e il teatro hanno fatto di questo sport; dalle forme più ludiche di gioco ai progetti di inclusione sociale nelle periferie e al calcio integrato, dalle squadre dilettantistiche al www.milanocalciocity.it #NOISIAMOCALCIO calcio femminile. L’evento vuole anche essere una riflessione sullo stato attuale del calcio per capire, attraverso talk, proiezioni e incontri, in quale direzione futura stia andando.

Tra i protagonisti di Milano CalcioCity: Demetrio Albertini, Massimiliano Allegri, Andrea Aprea, Regina Baresi, Evaristo Beccalossi, Giuseppe Bergomi, Alessandro Bonan, Roberto Burioni, Marco Civoli, Fabio Capello, Antonio Cassano, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Giuseppe Dossena, Ciro Ferrara, Riccardo Ferri, Giovanni Galeone, Filippo Galli, Marco Giampaolo, Gli Autogol, Aldo Grasso, Roberto Mancini, Neri Marcorè, Massimo Mauro, Massimo Moratti, Davide Oldani, Giacomo Poretti, Francesco Toldo, Damiano Tommasi, Federico Sarica, Gianluca Zambrotta, Javier Zanetti.

Milano CalcioCity sarà un evento diffuso e avrà come sede principale Triennale Milano, oltre a Piccolo Teatro Grassi, Base, Milano Fashion Library, Palazzo dei Giureconsulti, Palazzo Bovara, Teatro Oscar, Oratorio di Precotto e Colonne di San Lorenzo. Il programma coinvolgerà tutta la città e i suoi abitanti: dai giocatori di tutte le età ai tifosi, dalle società sportive ai centri ricreativi, con momenti pensati per famiglie, bambini e ragazzi. La manifestazione è prodotta da Triennale Milano e Agenzia Creativa Immaginario. Milano CalcioCity è organizzata con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio di Comune di Milano, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza, Associazione Le Colonne del Ticinese e con la collaborazione delle principali istituzioni calcistiche a livello locale e nazionale tra cui FIGC, Istituto per il Credito Sportivo, Associazione Italiana Calciatori, Lega Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Pro, Centro Sportivo Italiano, AC Milan, FC Internazionale Milano, Inter Campus, Quarta Categoria e la Federazione Italiana Calcio Balilla. Un particolare ringraziamento va a FC INTER e AC MILAN che partecipano all’evento.

Milano CalcioCity è inserito nell’elenco ufficiale delle manifestazioni che aderiscono alla Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre. Promossa dalla Commissione Europea con l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’iniziativa nasce per stimolare i cittadini europeo a una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello di forma. Per CalcioCity, un prestigioso riconoscimento, concesso dalla Commissione Europea e dall’Ufficio Sport del Governo italiano.

IL PROGRAMMA

26 settembre – Triennale Milano

ORE 18.00

Kick off Stories

Il calcio di inizio degli eventi di Milano CalcioCity ospitati da Triennale Milano è affidato a Pierluigi Pardo, giornalista e presentatore Mediaset e uno dei tre direttori artistici del festival. Pardo svelerà appuntamenti e ospiti del programma Stories di Milano CalcioCity in Triennale.

ORE 19.00

Tutte le lingue del calcio

In Triennale, il critico televisivo Aldo Grasso e il vice-direttore di Vanity Fair, Malcom Pagani, discutono sul tema dell’evoluzione del linguaggio calcistico in televisione: dai tecnicismi all’utilizzo pop del vocabolario sportivo.

ORE 21.00

ORE 21.00

Tutti gli uomini del presidente

Con: Massimo Moratti (presidente dell’Inter dal 1995 al 2014).

Un presidente, una leggenda, un viaggio nel suo personale libro della storia nerazzurra. Dal mito del padre all’infinito ricordo del Triplete. Intervengono Aldo Vitali (direttore Tv Sorrisi e Canzoni) e Andrea Sorrentino (giornalista).

Verrà trasmessa un’intervista esclusiva a José Mourinho, dal Triplete all’attualità.

27 settembre – Triennale Milano

ORE 17.00

Passione Azzurra. Il Futuro del Calcio Donne e Giovani

Incontro con: Milena Bertolini, CT Nazionale Femminile

Paolo Nicolato, CT Nazionale Maschile U21

Modera: Alessia Tarquinio, giornalista SKY Sport

Intervengono: Regina Baresi, calciatrice

Carolina Morace, allenatrice

In collaborazione con FIGC

ORE 21.00

Il mio calcio libero

Con: Stefano Boeri (architetto e Presidente di Triennale Milano), Pierluigi Pardo (giornalista, direttore artistico MiCC), Alessandro Bonan, Piero Vietti (Il Foglio).

Un appuntamento a “schema libero”: fantasia al potere, l’arte del dialogo in campo e nel talk show. La partita come un romanzo, storie di calcio attraverso gli occhi di chi le racconta ai tifosi.

28 settembre – Triennale Milano

ORE 17.00

Gli Autogol – The Making Of

Con Gli Autogol

Incontro con il trio comico star di YouTube e dei social network. Come nascono le idee, le imitazioni, i meme, le parodie e i video più popolari della rete.

29 settembre – Triennale Milano

ORE 16.00

Radio Killed The Video Star

Con Francesco Repice (Tutto il calcio minuto per minuto, Radio Rai), Carlo Genta (Tutti convocati, Radio 24 – Il Sole 24 ore) e Germano Lanzoni (attore, comico, intrattenitore, “Il Milanese Imbruttito”)

La radio, la voce del calcio. Racconto e immaginazione. Com’è cambiato il rapporto tra il mezzo radiofonico e la narrazione calcistico-sportiva nel corso degli anni.

ORE 18.00

Fuori (di) classe

Con Antonio Cassano e Fabio Capello

Quando il genio incontra le regole, talento e autorità, fantasia e schemi. Un fenomeno in campo e uno in panchina: l’intervista che non t’aspetti, i dialoghi non avete mai sentito, i retroscena degli ultimi 30 anni di grande calcio.

ORE 19.00

Nuovo Cinema Maradona

Con Ciro Ferrara (499 partite in Serie A), Massimo Mauro (307 partite in Serie A), Marco Bellinazzo (giornalista Il Sole 24 Ore)

Prima della proiezione del film-documentario DIEGO MARADONA del premio Oscar Asif Kapadia, incontro con campioni e giornalisti che hanno visutto a fianco del più grande calciatore di tutti i tempi. Un viaggio nella vita da film di Maradona, segreti e storie su uno degli uomini più amati e controversi della storia dello sport.