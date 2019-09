Futbolclub, Latini “C’è voglia e fame di crescere”

Giorni di preparazione intensa in casa Futbolclub con tutte le attività che sono ormai ricominciate. Dall’agonistica alla Scuola Calcio si è tornati a correre e sudare, si lavora intensamente giorno dopo giorno per arrivare al meglio ai primi appuntamenti del calendario.

Giocherà ancora nei Regionali l’Under 16 blucerchiata dopo l’ottima notizia del ripescaggio. In questa stagione la società capitolina ha deciso di affidare il timone della squadra a mister Fabrizio Latini che, proprio con i classe 2004, aveva ottenuto una comoda salvezza nell’ultimo campionato. Parola al tecnico del Futbol. “La notizia del ripescaggio l’aspettavamo ormai da diversi giorni ed una volta ufficializzata è stata un’ottima cosa soprattutto per i ragazzi, che dopo quanto fatto nella scorsa stagione possono confrontarsi ancora con un campionato di questo tipo. Riguardo il lavoro di preparazione, abbiamo iniziato da dieci giorni con una buona base di giocatori che sono rimasti più i nuovi arrivati. Devo dire che questi ultimi mi hanno fatto sin da subito un’ottima impressione, si applicano molto e tutto il gruppo ha voglia e fame di crescere. Pian piano cercheremo di puntellare la rosa con gli ultimi innesti e ci faremo trovare pronti. L’obiettivo sarà sicuramente di salvarci il prima possibile e di volta in volta vedere dove saremo arrivati. Lavoriamo di giorno in giorno per cercare di creare un ottimo gruppo”.