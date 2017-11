Betting Garbatella – Testaccio C8 5-2. Guarino “Vogliamo la serie A”

Dopo la rocambolesca vittoria del Betting Garbatella che ha battuto 5-2 il Testaccio C8, interviene ai microfoni di fanner il Mister Guarino, che si è detto contento per l’atteggiamento mostrato dai ragazzi in campo ma non pienamente soddisfatto di come sono state gestite alcune situazioni di gioco:

«Abbiamo fatto una buonissima partita, anche se avrei voluto vedere qualcosa in più. Faccio tanti complimenti alla squadra nelle partite decisive vorrei vedere più cattiveria sotto porta ed evitare certe dormite. Nonostante siamo andati sotto abbiamo reagito contro una buonissima squadra. Spero si possa continuare così, noi vogliamo la Serie A ed oggi abbiamo dimostrato che noi ci siamo e che siamo la squadra da battere».

Il mister si sofferma anche su quello che sembra essere il principale problema della sua squadra, ovvero il fatto di non riuscire sempre a concretizzare le occasioni:

«Quello è un problema che onestamente abbiamo. È vero, sotto porta qualche volta manchiamo gol facili ma noi dobbiamo migliorare anche quello. Quando ci riusciremo le partite finiranno con tanti gol»

