La Deejay Ten sbarca a Roma: ecco come iscriversi

Presentata a Roma, da Linus e il Trio Medusa, la Deejay Ten che torna nella capitale dopo nove anni. Appuntamento per il 19 novembre con la corsa competitiva di 10 Km e non competitiva di 10 e 5 km.

La Deejay Ten è una grande occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo del running ma anche per chi vorrà trascorrere una bella giornata con i protagonisti di Radio Deejay: Linus, La Pina, Diego, la Vale, il Trio Medusa e tanti altri.

Domenica 19 novembre alle 09.30, la manifestazione partirà dal Circo Massimo, luogo ricordato anche come sede di giochi sin dagli inizi della storia della città, attraverserà il centro di Roma e arriverà nuovamente al Circo Massimo.

Già da sabato 18, sempre al Circo Massimo, il Deejay Village sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 2 e domenica dalle 7 fino alle 13.

Presso il village, si potranno ritirare i pettorali e scoprire tutte le sorprese e i servizi offerti dai partner coinvolti.

LA STORIA DELLA DEEJAY TEN

Linus, Direttore Artistico di Radio Deejay, ha lanciato la Deejay Ten a Milano nel 2005 per festeggiare il proprio compleanno, organizzando una corsa di 10 km sul percorso che abitualmente sceglieva per allenarsi. Un invito che ha coinvolto ben 2.000 persone.

Da allora la Deejay Ten è diventata un appuntamento fisso per tutti gli amanti della corsa in città e una vera e propria festa, con un’affluenza di anno in anno sempre maggiore. E’ anche di gran lunga la corsa italiana con il maggior numero di esordienti.

Da alcuni anni si corre anche in altre città: a Bari, dove la terza edizione si è corsa lo scorso marzo (hanno corso in 10.000), e a Firenze dove lo scorso maggio si è corsa l’ottava edizione (hanno corso in 13.000).

INFO

Si potrà ritirare il pettorale al Village: sabato 18 novembre –> 9.00 – 20.00 e domenica 19 novembre –> 7.00 – 9.30. Per ritirare il pettorale è obbligatorio presentare la ricevuta di pagamento. Nel caso in cui si volesse ritirare il pettorale di terzi, bisogna portare una delega firmata e copia della carta di identità del delegante.

Il giorno della gara, sia per la 5km che per la 10km (competitiva e non), saranno disponibili stand adibiti a spogliatoi e deposito borse. Dopo aver applicato l’adesivo con il numero di pettorale che verrà assegnato e si troverà nella busta pettorale, sarà possibile depositare (FINO A 30’ PRIMA DELLA PARTENZA) la sacca con gli indumenti personali presso gli stand adibiti a deposito borse. Le borse verranno custodite e si potranno ritirare entro e non oltre le ore 13.

Sono ammesse solo ed esclusivamente le sacche ufficiali della gara che verranno consegnate al momento del ritiro pettorale.

ISCRIZIONI http://deejayten.deejay.it/roma/iscrizioni/