Perugia – Frosinone 1-0: i ciociari battuti da una rete di Di Carmine

Colpo grosso del Perugia, che batte il Frosinone davanti agli oltre undicimila del Curi ed aggancia i laziali in vetta alla classifica, facendo ora sognare un’intera città.

Partita spettacolare sin dall’avvio, anche se per la prima occasione da rete si è dovuto aspettare il 13′ ed è stata la squadra di Moreno Longo a crearla con Sammarco che ha sottratto la palla a Colombatto a centrocampo e poi ha servito Dionisi, il cui tiro è stato ribattuto da Volta. Poco dopo il difensore umbro ancora baluardo insuperabile sul tiro di Ciano. Ma a passare in vantaggio è stato il Perugia, sfruttando una delle più belle azioni dell’incontro, con Di Carmine che ha avviato la manovra per poi concluderla da centro area, dopo un passaggio a Bandinelli e traversone dalla sinistra di Buonaiuto.

Il Frosinone avrebbe potuto pareggiare al 36′ con Ciano che ha tirato da buona posizione tra le braccia di Rosati, dopo che era stato favorito da un rimpallo al limite dell’area tra Dionisi e Volta. Prima del riposo bravo Rosati, sulla conclusione di Dionisi. Nella ripresa sono stati ancora gli umbri di Federico Giunti ad avere la palla buona per il gol con il nordcoreano Han che sul traversone di Di Carmine ha colpito di testa sottoporta, ma Bardi ha neutralizzato e sulla respinta del portiere il tiro di Buonaiuto si è perso oltre la traversa. Poi è stato Terrani (subentrato allo stesso Han) ad avere l’occasione con un’azione personale, ma dopo aver attraversato tutto il campo il suo diagonale è terminato a lato. Il Frosinone ha creato almeno cinque occasioni da rete, ma Ciano, Daniel Ciofani e per tre volte Dionisi hanno trovato un magnifico Rosati tra i pali della porta umbra a negargli il gol. Nel finale il Perugia ha sofferto ancora, ma la retroguardia (con un superlativo Volta) ha permesso ai biancorossi di conquistare la quarta vittoria stagionale e facendo scatenare la festa di tutto il Curi. Il Frosinone non perdeva fuori casa dallo scorso 13 maggio, quando fu battuto 2-1 a Benevento.

fonte: gazzetta.it