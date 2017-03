Unipomezia-Racing Club 3-0

L’Unipomezia si aggiudica il delicato scontro scontro salvezza con il Racing Club. La formazione di Punzi si impone con un secco 3-0 e, in virtù del pareggio dell’Itri, si porta a tre lunghezze dalla salvezza diretta. Dopo sei gare senza successi al Comunale, i rossoblu tornano a fare bottino pieno tra le mura amiche e lo fanno in un match fondamentale. L’Unipomezia parte subito con il piede sull’acceleratore e dopo 4′ è già vicina al gol. Assist di Morici per Morelli, pallonetto su Cojocaru, ma la palla sfila di un soffio sul fondo. I padroni di casa tengono sempre il pallino del gioco, ma la porta gialloverde non corre rischi fino alla mezz’ora quando Casciotti non trova la deviazione sotto porta su punizione di Cerro. E’ il preludio del gol che arriva un minuto più tardi. Savatteri mette Morelli davanti a Cojocaru, la punta rossoblu scarica di potenza, ma il portiere ospite respinge. La palla termina a Lupi che con un dribbling secco supera tre difensori e da due passi insacca l’1-0. Il primo tempo non regala altre emozioni ad eccezione di una conclusione di Cerro dalla distanza, che si spegne fuori. Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione ospite, ma è ancora l’Unipomezia a sfiorare la rete con Lupi al 1′, ben chiuso da Cojocaru, e con una incursione di Valle al 9′, sul cui cross un difensore gialloverde rischia l’autogol. Ancora una volta è strepitoso Cojocaru a salvare i suoi con un grande riflesso.

Il Racing alza il baricentro e ci prova giusto in un paio di circostanze, sempre con Utzeri. Sulla prima conclusione la palla sorvola la traversa, mentre sulla seconda Florio controlla la situazione e a mani aperte respinge il tiro. L’Unipomezia torna in avanti e trova il raddoppio. Sull’ennesima fuga sulla destra di Sargolini, la palla arriva a Lupi che, solo al centro dell’area, può insaccare senza difficoltà il gol che chiude la sfida. Nel finale i ritmi si abbassano e l’Unipomezia sfiora il tris ancora con lo scatenato Lupi, ma Cojocaru è bravo in due circostanze a salvare la sua porta. Il 3-0 arriva comunque nel finale: botta da fuori di Savatteri e deviazione sotto porta di Roversi, che mette il punto esclamativo sulla prestazione del team di Punzi.

UNIPOMEZIA Florio, D’Ausilio, Savatteri, Ugolini (30’st De Santis), Casciotti, Cerro, Sargolini, Morici (37’st Lalli), Morelli (32’st Roversi), Valle, Lupi PANCHINA Santi, Manzelli, Salzano, Castro ALLENATORE Punzi

RACING CLUB Cojocaru, Salvadori, Paolucci (25’st Brignone), Pratelli, Caratelli, Burini, Bozzoni, Bacchiocchi (8’st Cannariato), Bianchini, Alfonsi (19’st Riitano), Utzeri PANCHINA Savioli, Raduica, Bayo, Liardo ALLENATORE Ranieri

MARCATORI Lupi 32’pt, 17’st, Roversi 42’st

ARBITRO Fusle di Civitavecchia

ASSISTENTI Zucca di Viterbo, Agrimi di Tivoli

NOTE Ammoniti Casciotti, Caratelli, Salvadori, Ugolini, Cerro, Valle, Riitano, Brignone Angoli 4-1 Rec. 1pt – 4‘st