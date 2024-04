Unipomezia: Lorusso “Orgogliosi del percorso dell’Under 19″

Per l’Under 19 dell’Unipomezia si è chiusa ufficialmente la stagione. Un’annata più che positiva e in cui mister Corrado Zanchi e i suoi ragazzi hanno dimostrato grandi qualità chiudendo proprio a ridosso dei posti playoff. “La società è fiera di quanto fatto da questo gruppo – dichiara Domenico Lo Russo, direttore del settore giovanile rossoblù – Abbiamo intrapreso questo percorso in Elite con tante incertezze ma anche con tanta fiducia e consapevolezza che quando si lavora come si deve i risultati non possono non arrivare. Eravamo fiduciosi proprio perché il gruppo dei 2005 che costituiscono l’ossatura della squadra abbiamo fatto un lavoro di programmazione attraverso gli anni. La soddisfazione è massima, da parte di tutti, c’è solo da elogiare questi ragazzi. Ringrazio col cuore tutti i dirigenti, l’allenatore con i ragazzi e le loro famiglie perché sono loro gli artefici di questa grande stagione”. Proprio una figura come quella di Zanchi è stata fondamentale per il cambio di passo rispetto ad un inizio piuttosto in salita:

“La partenza è stata altalenante e il cambio di panchina è servito al gruppo per immergersi ancora di più nell’importanza di questa categoria. I ragazzi si sono compattati attorno al nuovo tecnico e i risultati si sono visti. A mister Zanchi va un ringraziamento speciale fin da subito ha abbracciato i nostri colori e si è gettato a capofitto nel nostro progetto”. Questa annata è stata poi segnata dal grande contributo che il vivaio ha saputo dare alla prima squadra dandogli giovani del calibro di Morelli e Crescenzo: “Ci auguriamo che questo sia soltanto l’inizio. Sono quasi dieci anni che vivo questa società e mai come in questa stagione la collaborazione tra prima quadra e giovanili è stata stretta e proficua. Non ci accontentiamo vogliamo accompagnare la prima squadra verso grandi traguardi”.