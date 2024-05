Centro Primavera – Unipomezia 1-2: Sbordone e Delgado a segno, ma saranno playoff

L’Unipomezia ci crede fino alla fine, passa 1-2 sul campo del Centro Sportivo Primavera ma purtroppo non basta, vince infatti anche il Terracina che chiude primo a +1. I rossoblù provano subito a farsi vedere in avanti con un bolide di Ramceski, tentativo che si spegne fuori non di molto. L’Unipomezia cerca di alzare pian piano i giri del motore e l’occasione più ghiotta capita sul piede di Morbidelli, l’esterno di Casciotti taglia con i tempi giusti verso il lato sinistro dell’area ma con il mancino spedisce alto. È il preludio al vantaggio che si concretizza proprio prima del duplice fischio: Morbidelli manda nello spazio Piro, cross basso con il contagiri dell’esterno oggi schierato terzino e sul secondo palo sbuca Sbordone che di prima intenzione insacca.

Nella ripresa, l’Unipomezia parte subito forte e va vicina al raddoppio: prima con Ramceski da fuori e poi con un piazzato velenoso di Binaco. Intorno al 23’ boato in casa rossoblù per il momentaneo vantaggio del Pontinia sul Terracina. L’urlo viene però strozzato perché prima Curiale pareggia per il Terracina a Cisterna, poi Loria fa lo stesso con un eurogol qui ad Aprilia. I ragazzi di Casciotti però non si abbattono, reagiscono alla grande e si guadagnano un calcio di rigore. Il pallone pesa come una palla medica, la responsabilità è tutta sulle spalle di Delgado che ha il ghiaccio nelle vene e riporta avanti i suoi scoppiando in lacrime nell’esultanza. Purtroppo per l’Unipomezia però non basta perché Bellante regala i tre punti ed il primo posto al Terracina, per i pometini saranno play off.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA Caruso, Amore, Trincia, Poltronetti, Di Domenico (26’st Tani), Ciaramella (9’st Bianchi), Zimbardi (42’st Monni), Treiani, Proia (9’st Loria), Pallocca, Di Lelio PANCHINA Balletta, Ambrosino, Fiore, Sterpone, Tani, Viscusi ALLENATORE Montella

UNIPOMEZIA Borghi, Piro, Bagaglini, Pacchiarotti, Bordi, Ippoliti, Binaco, Ramceski, Morbidelli (19’st Lupi), Crescenzo, Sbordone (26’st Delgado) PANCHINA Bonanni, Camarà, Campo, Paoloni, Tonissi, Valle, Brencoli ALLENATORE Casciotti

MARCATORI Sbordone 45’pt (U), Loria 29’st (C), Delgado 32’st rig. (U)

ARBITRO Nannelli di Valdarno ASSISTENTI Fiore di Roma 1 e Di Blasio di Ostia Lido

NOTE Espulsi al 31’st Valle (U) Angoli 0-4 Fuorigioco 0-3 Rec. 2’pt – 5’st