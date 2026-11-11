L’Albalonga allunga la sua serie positiva. La squadra del presidente Bruno Camerini ha conquistato il quinto risultato utile consecutivo impattando 0-0 nel match casalingo contro l’Afragolese e mantenendo il terzo posto in una classifica che rimane cortissima. A parlare della sfida è Alessandro Lisari, difensore centrale classe 1996:

“E’ stata una buona partita e credo che alla fine il risultato sia giusto perché è vero che noi abbiamo avuto con Ingretolli il pallone buono per vincerla alla fine, ma poco prima Salvato aveva fatto due ottimi interventi su altrettante occasioni avversarie. Abbiamo affrontato un avversario forte e molto solido, con la seconda miglior difesa del girone, quindi ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti. La classifica è cortissima e i valori devono ancora stabilizzarsi”. Il difensore è tornato a giocare dopo una squalifica rimediata nel match con la Viterbese nel quale era ritornato in campo dopo un anno dalla rottura del crociato: “Fisicamente mi sento bene e spero di dare il mio contributo alla squadra. Devo ringraziare tutta la società che mi ha dimostrato in estate grande fiducia: ero già stato alla Cynthialbalonga tre stagioni fa e questo aspetto ha fatto la differenza nella mia scelta. In particolare, al di là del presidente Camerini con cui ho un ottimo rapporto, desidero ringraziare il direttore sportivo Giorgio Tomei che mi ha dimostrato vicinanza anche nel momento dell’infortunio, quando giocavo con la Flaminia Civitacastellana. E poi qui ho ritrovato anche il magazziniere Stefano D’Aguì con cui ho un rapporto speciale” sorride Lisari che poi torna a parlare della squadra. “

Stiamo diventando un gruppo ostico da affrontare ed era quello che volevamo sin dall’inizio della stagione con mister Ruggero Panella. Sappiamo di poter fare anche meglio, ad esempio dobbiamo provare ad essere più concreti in certi momenti sia nella fase difensiva che in quella offensiva. L’obiettivo? È quello di fare bene in un campionato che è molto livellato e dove non c’è una ammazzagrandi come la Scafatese dello scorso anno, anche se la Sarnese è chiaramente la grande favorita. Probabilmente alla fine del girone d’andata i valori saranno più chiari”. Nel prossimo turno l’Albalonga è attesa dal match di Trastevere: “Hanno un punto in più e sono secondi, ma al di là della classifica il club capitolino allestisce ogni anno delle squadre forti. Noi, però, siamo consapevoli dello spessore del nostro gruppo e andremo a giocarci le nostre carte”.