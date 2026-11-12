Il Cassino ha un nuovo direttore dell’area tecnica. La società ha annunciato l’arrivo di Marco Graciliani, professionista che conosce bene la categoria avendo lavorato in precedenza ad Arce e Roccasecca. E proprio nella terra di San Tommaso gli azzurri saranno di scena domenica prossima.

“Uno scherzo del destino – afferma il nuovo dt – considerando che l’ultima partita in questo ruolo è stata Roccasecca – Sterparo della passata stagione. Una piazza dove ho bellissimi ricordi e due salvezze ma ora sono concentrato sul Cassino. Qui siamo in una realtà che merita altre categorie e dovremo lavorare sodo. Andranno corrette alcune cose che finora non hanno funzionato. Io ci metterò tanto entusiasmo e ringrazio il presidente Gualtieri e Gigi Lunghi per l’opportunità che mi hanno concesso. Spero di ripagarli nel migliore dei modi”.

Intanto ieri pomeriggio è arrivata una buona notizia dal giudice sportivo. In merito al ricorso presentato dalla Vis Sezze dopo la sconfitta maturata al Salveti con il punteggio di 3-2, il giudice ha ritenuto lo stesso ricorso infondato, ravvisando in campo un mero errore materiale di indicazione del numero di maglia in distinta a fronte della regolare partecipazione del calciatore (Carbone, ndr) all’incontro. Il risultato acquisito sul terreno di gioco è stato dunque convalidato e gli azzurri tornano a quota 14 in classifica. Discorso coppa Italia: il Cassino è ai quarti e sono stati definiti gli accoppiamenti. L’avversario sarà la Tivoli: gara d’andata il 18 novembre in terra tiburtina, ritorno il 2 dicembre nella città martire. Eventuale semifinale con la vincente di Civitavecchia – Roma City. Novità anche dal mercato: il club benedettino ha ufficializzato l’innesto di Sandro Baglione, esperto centrocampista, originario di Atina, classe 1992. Baglione conosce bene i campionati di serie D avendo giocato in piazze come Acireale e Sancataldese, Martina, Giarre e anche Insieme Formia. Ora si cala nella realtà dell’Eccellenza dove aveva iniziato la stagione allo Sterparo affrontando anche il Cassino.