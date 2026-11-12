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Cassino: Marco Graciliani nuovo direttore dell’area tecnica. Firma Baglione a centrocampo
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- Updated: 12 novembre 2026letto 94 volte
Il Cassino ha un nuovo direttore dell’area tecnica. La società ha annunciato l’arrivo di Marco Graciliani, professionista che conosce bene la categoria avendo lavorato in precedenza ad Arce e Roccasecca. E proprio nella terra di San Tommaso gli azzurri saranno di scena domenica prossima.
“Uno scherzo del destino – afferma il nuovo dt – considerando che l’ultima partita in questo ruolo è stata Roccasecca – Sterparo della passata stagione. Una piazza dove ho bellissimi ricordi e due salvezze ma ora sono concentrato sul Cassino. Qui siamo in una realtà che merita altre categorie e dovremo lavorare sodo. Andranno corrette alcune cose che finora non hanno funzionato. Io ci metterò tanto entusiasmo e ringrazio il presidente Gualtieri e Gigi Lunghi per l’opportunità che mi hanno concesso. Spero di ripagarli nel migliore dei modi”.
Intanto ieri pomeriggio è arrivata una buona notizia dal giudice sportivo. In merito al ricorso presentato dalla Vis Sezze dopo la sconfitta maturata al Salveti con il punteggio di 3-2, il giudice ha ritenuto lo stesso ricorso infondato, ravvisando in campo un mero errore materiale di indicazione del numero di maglia in distinta a fronte della regolare partecipazione del calciatore (Carbone, ndr) all’incontro. Il risultato acquisito sul terreno di gioco è stato dunque convalidato e gli azzurri tornano a quota 14 in classifica. Discorso coppa Italia: il Cassino è ai quarti e sono stati definiti gli accoppiamenti. L’avversario sarà la Tivoli: gara d’andata il 18 novembre in terra tiburtina, ritorno il 2 dicembre nella città martire. Eventuale semifinale con la vincente di Civitavecchia – Roma City. Novità anche dal mercato: il club benedettino ha ufficializzato l’innesto di Sandro Baglione, esperto centrocampista, originario di Atina, classe 1992. Baglione conosce bene i campionati di serie D avendo giocato in piazze come Acireale e Sancataldese, Martina, Giarre e anche Insieme Formia. Ora si cala nella realtà dell’Eccellenza dove aveva iniziato la stagione allo Sterparo affrontando anche il Cassino.