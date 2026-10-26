Cavese – Civitavecchia 2-0: si interrompe la serie positiva dei tirrenici

Il Civitavecchia torna da Cave con una sconfitta pesante (2-0) che interrompe la striscia di vittorie che era arrivata a nove tra campionato e coppa. Pesante l’assenza di Damiani, stavolta De Costanzo e Fontana non riescono a sopperire al forfait del fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva. Dopo sei successi consecutivi ed una gran rincorsa, si arresta la splendida striscia di questo sfavillante inizio di stagione nerazzurro. Senza Tamburlani, fuori fino ad anno nuovo, diversi equilibri difensivi sono da registrare ed una squadra ostica e velenosa come la Cavese ha saputo coglier l’occasione: Tocca al tramonto della prima frazione, quindi raddoppio Fantauzzi in chiusura coi nerazzurri tutti avanti a cercar quantomeno il disperato pareggio, 2-0 e tre punti ai padroni di casa.

Una sconfitta che fa male e lascia strascichi soprattutto in classifica, perché il problema della categoria nerazzurra si chiama Rieti. Ebbene sì, quella capolista ancor più inarrestabile che, unica a punteggio e forte già dei 21 punti su 21 splendidamente messi in cascina fin qui, nel pomeriggio può comodamente allungare in testa a +6 sui nerazzurri inseguitori se dovesse rispettare i pronostici col Montespaccato. Civitavecchia che tra l’altro scivola in terza posizione, oltre il danno anche la beffa: la Luiss è realtà, battuto il Tivoli, 1-0 e seconda piazza. S