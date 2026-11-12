Il Guidonia Montecelio 1937 Fc scende in campo al fianco della Lega Pro per sostenere “Io leggo perché”, l’iniziativa nazionale dedicata alla promozione della lettura tra i più giovani e al potenziamento delle biblioteche scolastiche italiane. Il progetto, organizzato dall’Associazione Italiana Editori, è sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, portato avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo dei libri, contrastare la povertà educativa e ridurre le disuguaglianze, l’iniziativa coinvolgerà oltre 30mila scuole in tutta Italia. Dal 7 al 15 novembre 2026, chiunque potrà contribuire acquistando un libro da donare a una scuola presso una delle librerie aderenti. Anche il mondo del calcio offrirà il proprio contributo in occasione della tredicesima e quattordicesima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi 2026/2027, in programma nei weekend del 6-9 e del 13-16 novembre. Prima del fischio d’inizio delle gare i bambini che accompagneranno in campo i capitani e il direttore di gara porteranno con sé un libro che rimarrà loro in dono. Per il Guidonia Montecelio 1937 Fc, l’adesione rappresenta un’occasione per ribadire l’importanza dello sport come strumento di crescita, educazione e inclusione sociale, sostenendo un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro futuro. Un impegno che rafforza il legame della società rossoblù con il territorio e la comunità, unendo i valori del calcio a quelli della cultura.