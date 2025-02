Cynthialbalonga: Ingretolli “Siamo in crescita, continuiamo così”

La Cynthialbalonga ha centrato la seconda vittoria consecutiva. Sul campo dell’Ilvamaddalena, i ragazzi del presidente Bruno Camerini si sono imposti 1-0 grazie al gol del centravanti classe 1994 Cristiano Ingretolli, ancora una volta decisivo con l’ottavo sigillo stagionale. “Domenica è stata una partita difficilissima. Mister Giuseppe Ferazzoli e lo staff ci avevano avvisato che avremmo incontrato una squadra avversaria molto aggressiva, inoltre la gara si è giocata con un vento molto fastidioso. Siamo stati molto bravi a mantenere il risultato in equilibrio e a sfruttare l’opportunità avuta. Poi, una volta in vantaggio, abbiamo gestito bene la reazione dei sardi nella fase finale”. Il suo gol è nato da un assist su palla inattiva di Bensaja:

“Sono due partite che subentra, sta tornando da un infortunio ed è un giocatore molto importante per noi, speriamo di poterlo avere al 100% da qui a fine stagione” dice Ingretolli che poi parla della situazione di classifica della Cynthialbalonga: “Le due vittorie consecutive ci hanno dato un po’ di tranquillità, ma ancora non siamo una squadra così matura da giocare in modo sereno. Non vogliamo fissare obiettivi: domenica dopo domenica pensiamo all’avversario di turno, senza guardare troppo avanti o alla posizione di classifica. In passato fare troppo analisi è stato penalizzante”.

E il prossimo match sarà quello interno coi sardi del Sassari Latte Dolce: “Una delle partite più difficili che ci potesse capitare in questo momento. Noi veniamo da due vittorie consecutive, mentre loro in trasferta non hanno fatto benissimo, ma sono una squadra che ha tante qualità in tutti i reparti. Un avversario molto propositivo che ha creato tanto anche con la Sarnese e ha il miglior attacco del campionato pur stando dietro di noi in classifica. Anche all’andata vincevamo 2-0 e poi ci hanno acciuffato, bisognerà prestare attenzione. Inoltre abbiamo Tinti e Cardoselli ai box: spero che rientrino presto”. La chiusura di Ingretolli riguarda un “focus” sulla sua stagione: “Ho saltato undici partite e ho segnato 8 gol, ma devo “recuperare” almeno tre ghiotte opportunità buttate, senza calcolare i due rigori falliti. Se capitasse un nuovo penalty? L’ultimo lo ha segnato Simonetti e in questo momento è giusto che li tiri lui, poi se dovesse servire non mi tirerei indietro”.