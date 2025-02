Ferrari Club Italia e Atelier Nieri: un connubio di eccellenze per rafforzare il Made in Italy nel mondo

In un connubio che celebra l’eccellenza del Made in Italy, il Ferrari Club Italia e Atelier Nieri hanno siglato una partnership destinata a fare storia. L’iniziativa, che si è svolta a Quarrata lo scorso 25 gennaio, ha visto riunirsi due icone italiane per un progetto ambizioso: unire la passione per le quattro ruote alla raffinatezza del design.

L’evento, in cui si è parlato del ruolo strategico delle collaborazioni tra imprese italiane per affrontare le sfide della competitività internazionale, è stato moderato dal giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi. Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana ha sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico e manifatturiero della regione, Vincenzo Gibiino, presidente del Ferrari Club Italia, si è focalizzato sul valore di alleanze strategiche per rafforzare il brand italiano nel mondo:

«Ferrari è sinonimo di passione e innovazione. Unire questa visione al design di Atelier Nieri significa creare un prodotto unico e riconoscibile in tutto il mondo». L’appuntamento è stato un vero e proprio richiamo irresistibile. Tra gli ospiti, Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente della Città dei Motori, che ha esaltato il legame tra il mondo dell’auto e il design, sottolineando come entrambe le realtà rappresentino simboli globali dell’ingegno italiano. All’iniziativa hanno preso parte anche Alessandro Nerini, presidente di Nerini Spa, il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, il primo cittadino di Lucca, Mario Pardini.

«Unire il nostro marchio a quello di Ferrari è un sogno che si realizza” – ha dichiarato Maurizio Nieri, designer creativo dell’omonimo – “Questa collaborazione ci permette di offrire ai nostri clienti un prodotto unico, che incarna i valori di entrambi i brand: performance, eleganza e artigianalità».

Il momento clou dell’evento è stato proprio la firma dell’accordo tra Atelier Nieri e Ferrari Club Italia, che offre ai soci del club la possibilità di personalizzare i prodotti dell’azienda con forme e colori esclusivi ispirati al mondo Ferrari. Questa sinergia rappresenta un perfetto equilibrio tra l’eleganza dell’arredamento italiano e la potenza emotiva del marchio Ferrari, elevando ulteriormente il concetto di lusso su misura.

La madrina dell'evento, Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, ha aggiunto un tocco di glamour alla serata, sottolineando l'importanza della bellezza e dell'impegno sociale nel promuovere l'immagine del Made in Italy.