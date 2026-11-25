L’Albalonga torna a sorridere anche tra le mura amiche. Nel match di domenica scorsa a Cecchina contro la Gelbison, la formazione del presidente Bruno Camerini ha vinto con uno squillante 4-1 conquistando tre punti interni che mancavano da oltre due mesi. A parlare del match e del momento dei castellani è Michele Pisanu, centrocampista classe 1993 che è tornato a vestire la maglia azzurra da circa un mese e mezzo dopo aver vinto il campionato a Vado lo scorso anno. “Ero svincolato e non avevo trovato una soluzione convincente. Essendo stato tre anni fa alla Cynthialbalonga, conoscevo benissimo questo club e ci siamo accordati velocemente. Ho trovato un gruppo sano a cui piace lavorare sodo, composto da tanti giocatori di ottimo livello e guidato da uno staff tecnico competente. La partita con la Gelbison? All’inizio abbiamo faticato, nel primo quarto d’ora gli avversari ci hanno messo sotto e sono andati in vantaggio. Ma questa squadra, come dimostrato anche a Trastevere, non si arrende nel momento della difficoltà e siamo riusciti a ribaltarla già prima dell’intervallo. Comunque è stata una partita molto maschia contro un avversario forte a cui, come noi, servivano dei punti. È stato importante tornato a vincere in casa”. L’Albalonga è salita al quarto posto, a sole due lunghezze dal Monastir secondo:

“La classifica è corta e in questo momento ha un valore relative, il girone come sempre è molto competitivo. Basta poco per scendere e salire di parecchie posizioni, sarà importante avere continuità. Obiettivi? La nostra squadra è molto competitiva, anche se nessuno ci ha messo pressioni di vittoria. Però ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni”. Nel prossimo turno c’è il big match con la Sarnese capolista che attualmente ha un vantaggio di otto punti: “E’ la squadra più attrezzata del girone, con un organico composto da giocatori abituati a vincere. Tra l’altro credo abbiano fatto filotto nelle cinque partite casalinghe di quest’anno. Noi andremo lì con rispetto, ma senza paura. Queste partite sono molto stimolanti perché c’è la possibilità di confrontarsi con una squadra molto forte, ma vogliamo fare bene”.