Atletico Lariano (Under 14): Musci “Questo gruppo vale più dell’attuale classifica”

L’Under 14 regionale dell’Atletico Lariano ha conquistato tre punti importantissimi nel giorno dell’esordio in panchina del neo tecnico Stefano Musci. I castellani hanno battuto per 2-1 l’Akkademy Aprilia nel match interno di sabato scorso. “I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione – dice l’allenatore – Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, ma avevamo già creato diverse occasioni e probabilmente gli avversari non si aspettavano di trovare un Atletico Lariano così aggressivo. Nella ripresa è arrivata la doppietta di Romaggioli, subentrato nel corso della gara e già nel giro dell’Under 15, e solo nel finale gli ospiti hanno trovato la rete del 2-1. C’è stata un po’ di sofferenza nel finale, ma alla fine è arrivata una vittoria sudata e fortemente voluta”.

Nel prossimo turno l’Under 14 regionale dell’Atletico Lariano sarà ospite del Centro Sportivo Primavera Aprilia: “Loro hanno sei punti in meno e sono in una zona pericolosa della classifica. Noi dobbiamo uscire dalla sfida con un risultato positivo e provare a dare continuità alla prestazione di sabato scorso”. Musci racconta come è nato l’accordo con il club castellano:

“L’anno scorso ero alla Df Academy alla guida degli Esordienti e quest’anno ero fermo per una serie di motivi, mentre due anni fa avevo allenato l’Under 14 regionale della Pro Calcio Cecchina. Era già nato un contatto con l’Atletico Lariano, ma per una categoria superiore. Quando è nata questa possibilità l’ho colta al volo perché, non solo era più congeniale come orari, ma per la fascia d’età che alleno con maggiore piacere e da più tempo. Qui ho trovato un ambiente familiare, ma al tempo stesso molto professionale: ci sono diversi tecnici e dirigenti al seguito dei vari gruppi e per ciò che riguarda l’Under 14 regionale ci tengo a ringraziare il vice Fabio Felci e il preparatore atletico Alessandro Russo. Ho trovato un gruppo un po’ sfiduciato per via dei risultati: questo per loro è il primo anno in cui la classifica conta e in cui si gioca a 11, ma sono convinto che la squadra meriti di più della classifica attuale. Dobbiamo puntare a guardare davanti e non dietro”.