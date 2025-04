Serie D: il punto su Cassino e Sora

La trentesima giornata del campionato di serie D ha visto il Cassino tornare al successo mentre il Sora è uscito imbattuto dalla bolgia del Riviera delle Palme. Contro l’IlvaMaddalena gli azzurri erano chiamati a una grande prestazione per avere la meglio contro una delle squadre più in forma del girone e soprattutto c’era da tenere in vita la speranza di aggancio al vertice. Il gol vittoria di Abreu permette alla formazione di Carcione di tornare a tre lunghezze dalla vetta grazie anche al pari tra Paganese e Gelbison. Ora i salernitani sono stati agganciati in testa dal Guidonia e quando mancano quattro giornate al termine del campionato tutto è ancora possibile.

“Martedì scorso – afferma Imperio Carcione – ci siamo guardati negli occhi e nonostante tutto quello che era successo in Cilento ci siamo fatti tutti forza e capito che ce la potevamo ancora giocare perché il campionato è ancora lungo e imprevedibile. Normale che a livello psicologico non era facile scrollarsi di dosso tutta la tensione ma i ragazzi sono stati bravi e hanno ottenuto tre punti d’oro. Avevamo di fronte un’ottima realtà in grande crescita e con giocatori importanti e noi avevamo delle assenze di rilievo. E’ arrivato un successo di carattere, ora guardiamo avanti alla trasferta di Sassari. Tutte si giocano ancora qualcosa e ogni domenica è difficile ottenere il massimo, vogliamo poterci giocare le nostre possibilità fino all’ultimo e ovviamente cercheremo di vincerle tutte”. Domenica prossima torneranno a disposizione Mele e Stellato che hanno scontato il turno di squalifica. Per Valente purtroppo stagione finita e si valuta intervento al crociato dopo l’infortunio in Cilento. Senesi potrebbe rientrare per le ultime due partite, stesso discorso per Onesto.

Nel girone F il Sora esce a testa alta e con ottimo punto dalla trasferta sul campo della prima della classe. A San Benedetto del Tronto, in uno stadio con oltre ottomila spettatori e una cornice di altre categorie, la squadra allenata da Massimiliano Schettino gioca una partita ordinata e di grande maturità e torna a casa con uno 0-0 che vale tantissimo anche in ottica classifica, visto che i bianconeri tengono alle spalle sei squadre e ad oggi sarebbero salvi. Senza due giocatori squalificati e diversi infortunati, il Sora ha dimostrato di potersela giocare con qualsiasi avversario, come già accaduto con Teramo e Chieti. “Ho chiesto – afferma mister Schettino – ai ragazzi di giocare come sanno fare, senza pensare all’ambiente e allo status da capolista della Sambenedettese. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo senza rischiare nulla, poi loro nella ripresa hanno spinto di più ma ci siamo difesi con grande ordine e torniamo a casa con un risultato davvero importante. Peccato per l’ammonizione ad Ippoliti, dispiace perderlo adesso. Ora ricarichiamo le pile e poi ci concentreremo sullo scontro diretto di domenica prossima con la Civitanovese”.