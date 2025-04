Il punto su Cassino e Sora dopo 32 giornate

Nel campionato di serie D è andata in archivio la trentaduesima giornata che si è giocata nel giovedì prepasquale. Per il Cassino un’amara sconfitta casalinga, per il Sora la battuta d’arresto è arrivata nelle Marche e non senza polemiche. Al Salveti gli azzurri giocano una buona gara contro il pericolante Anzio, sfiorano più volte la rete della vittoria ma alla fine vengono beffati dalla rete di Bencivenga. A festeggiare è solo la squadra tirrenica che porta a casa tre punti davvero preziosi in chiave salvezza. Per il Cassino il rammarico di aver perso l’imbattibilità casalinga che durava dalla scorsa stagione e l’allontanarsi dalla seconda posizione. L’obiettivo resta quello di centrare i playoff, non ancora certi e arrivare in finale come lo scorso anno. “Abbiamo disputato – afferma Imperio Carcione – un’ottima partita. Rispetto a Sassari dove avevamo fatto bene solo per trenta minuti, con l’Anzio siamo riusciti a creare pericoli costantemente, sia nel primo che nel secondo tempo. Purtroppo non abbiamo finalizzato e ci sta che su una ripartenza si possa prendere un gol. Dispiace perché volevamo essere protagonisti fino alla fine. Resta il grande campionato fatto, ma non è ancora finita. Ci sono due match da giocare al meglio, chiudere la regular season con più punti possibili e poi giocare i playoff. L’anno scorso siamo arrivati in finale, questa volta vogliamo vincerli”. Prossimo avversario domenica prossima la Puteolana, in terra campana, che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. Rientrerà Filippini che ha scontato il turno di squalifica.

Nel girone F il Sora torna con l’amaro in bocca dalla trasferta di Recanati. I bianconeri se il campionato finisse oggi dovrebbero disputare i playout per salvarsi. Infatti l’inaspettato successo del Termoli sul campo della capolista Sambenedettese ha complicato i piani della squadra di Schettino che nelle ultime due partite dovrà cercare di raccogliere il massimo. Nelle Marche sotto accusa la prestazione della terna arbitrale che ha annullato una rete di Seck, apparsa a tutti regolare e convalidato una alla squadra di casa, messa a segno in sospetta posizione di fuorigioco. “Non parlo mai degli arbitri – afferma Massimiliano Schettino – ma stavolta non posso farne a meno. Ho visto tre interpreti decisamente non in giornata e può aver pesato il fatto che il direttore di gara prescelto avesse solo sei gare nelle gambe in questa stagione. Non capisco perché, nella scelta di una sfida salvezza, non ci sia stata più attenzione. Peccato perché la squadra aveva giocato una buona partita e meritava di più. I sorprendenti risultati di giornata ci vedono ora in zona playout, ma guardiamo avanti. Ci aspetta la partita con l’Aquila e poi l’ultima in trasferta. Cercheremo di vincerle entrambe”. Antonio Tortolano