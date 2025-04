Cassino – Anzio 0 -1: decisivo Bencivenga nel finale

Nel turno prepasquale arriva la prima sconfitta casalinga della stagione per il Cassino che allo stadio Salveti cede con l’Anzio. I tirrenici centrano un successo di fondamentale importanza in chiave salvezza grazie alla rete messa a segno nei minuti finali del match da Bencivenga. Per gli azzurri una sconfitta immeritata perché i ragazzi di Carcione hanno spinto per tutto il match alla ricerca dei tre punti ma sono stati puniti da uno dei pochi spunti efficaci degli ospiti. Cassino che scivola al quarto posto in classifica e che nelle ultime due partite di campionato dovrà difendere la sua partecipazione ai playoff. Al quarto d’ora azzurri propositivi con Cocorocchio che dalla destra pesca in area Mele che di testa spedisce la sfera di poco a lato, con deviazione. Sull’angolo ci prova al volo Raucci con la palla che sfila fuori di poco. Poco dopo è la volta di Tribelli che calcia bene dal limite, Terragrossa vede la palla andare sul fondo di un nulla. Al 24′ primo spunto dell’Anzio con Gennaro che di sinistro calcia a rete, trovando una deviazione di Lazazzera che per poco non beffa Stellato. Nella ripresa dopo cinque minuti ci prova Tribelli, tra i più propositivi, ma stavolta la conclusione va di poco oltre la traversa. Il Cassino continua a fare la partita e l’Anzio si difende come può. Prima Abreu e poi Mele vanno vicinissimi alla rete del vantaggio, è la classica partita che se non sbloccata rischia di rimanere indigesta. E infatti al minuto 88 l’Anzio fa sua la partita. Su una tipica ripartenza Bencivenga trova il guizzo giusto e lascia partire una conclusione forte e precisa che non lascia scampo a Stellato.

Dunque beffa finale per il Cassino che ha disputato una partita più che buona ma che ha fatto davvero fatica a concretizzare le occasioni che si è procurato nel corso del match. Per la prima volta nel corso della stagione gli azzurri rimediano due sconfitte consecutive, dopo quella di Sassari arriva anche questa interna con l’Anzio. Un peccato visto che la squadra di Carcione per oltre cinque mesi non aveva conosciuto sconfitte, fino alla battuta d’arresto con il Savoia, a cui sarebbero seguite quelle con Cynthialbalonga, Gelbison e le ultime due. Restano due match, quello di Pozzuoli di domenica 27 aprile e poi quello interno con il Guidonia che con grande probabilità avrà già festeggiato la promozione in serie C. Per il Cassino l’obiettivo è prepararsi al meglio per i playoff, che nella passata stagione videro gli azzurri protagonisti fino alla finale.

CASSINO: Stellato, Raucci (88′ Croce), Cocorocchio, Lazazzera, Maciariello (75′ Carbone), Mele, Carnevale (62′ Valente), Herrera (89′ Rossi), Tribelli, Bellucci, Abreu. A disposizione Lovecchio, Carcione, Paglia, Caiazzo, Traditi. Allenatore Carcione.

ANZIO: Testagrossa, Bartolocci (60′ Di Mino), Bartolotta (75′ Minnocci), Bencivenga, Buotti, Cori, Galati, Gennari (60′ Bertucci), Pomperi, Sirignano, Valentini. A disposizione Perna. Allenatore Guida.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Rete: 88′ Bencivenga.

Note: ammoniti Tribelli, Raucci, Buotti, Pompei, Bertucci.