Cynthialbalonga: Bensaja “Lotteremo finché la matematica non ci condanna”

Una brusca frenata per la Cynthialbalonga. La squadra di mister Pino Ferazzoli è caduta sul campo dell’Olbia: un 3-1 che costringe gli azzurri a una impresa per centrare i play off, visto che a quattro giornate dalla fine sono sei i punti di distanza dalla Paganese quinta. A parlare del match coi sardi e del finale di stagione è Nicholas Bensaja, centrocampista classe 1995 che ha segnato su calcio di rigore la rete del momentaneo 1-1. “In terra isolana non abbiamo fatto una brutta partita: la prestazione c’è stata, ma qualche episodio ci è venuto contro e loro sono stati bravi ad approfittarne. L’1-0 dei padroni di casa, in avvio, è arrivato comunque dopo un buon approccio da parte nostra. Nonostante lo svantaggio, siamo stati bravi a rimanere in partita e lo stesso è accaduto anche quando abbiamo incassato il 2-1. Il terzo gol, a metà ripresa, è stata una doccia fredda, ma anche in quel caso abbiamo provato a riaprire la partita, senza riuscirci”. Per Bensaja non è ancora scritta la parola fine sul sogno play off della Cynthialbalonga:

“Mancano quattro partite e finchè la matematica non ci condanna noi ci crediamo sempre. Da un po’ ragioniamo partita dopo partita e quindi ora dobbiamo cominciare a pensare alla prossima, anche se ovviamente il discorso si è complicato”. Anche contro l’Olbia sono mancati cinque tasselli fondamentali come Cardoselli, Angeli, Casazza, Simonetti e in extremis anche Ingretolli: “Non è un alibi, però purtroppo non è la prima volta che ci capita in stagione e regalare cinque elementi di qualità sarebbe dura per tutti. Nel girone di ritorno abbiamo vinto otto partite su tredici, il ruolino è sicuramente buono, ma al momento non è bastato perché anche davanti hanno corso”. Domenica arriva il match con l’Atletico Lodigiani:

“Da loro fu un’altra partita tosta e verranno animati dalla voglia di fare punti, ma noi cercheremo di vincere. Simonetti rientra dalla squalifica, poi vedremo se qualche altro infortunato potrà recuperare”. Tra i giocatori colpiti dalla sfortuna in questa stagione c’è stato anche lui: “Non mi era mai accaduto in carriera di saltare così tante partite per infortunio in una stagione – dice Bensaja – Mi dispiace perché sono stato bene in questo ambiente, ma non sono contento di aver dovuto stare lontano dal campo per tutto quel tempo”.