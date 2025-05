Puteolana – Cassino 1-1: per gli azzurri a segno Filippini

Il Cassino, nella sua ultima trasferta di campionato, chiude con un pareggio sul campo della Puteolana. Il match si è giocato a Quarto senza la presenza di tifosi azzurri per via dell’inagibilità della tribuna a loro destinata. L’1-1 finale consente alla squadra di Carcione di muovere la classifica e di mantenere la quarta posizione utile per la qualificazione ai playoff. Nel 2025 però e in tutto il girone di ritorno non sono arrivate vittorie in trasferta, l’ultima risale a dicembre sul campo del Guidonia che ieri ha festeggiato una storia promozione in serie C. La sfida giocata a Quarto ha visto il Cassino affrontare una Puteolana che da tempo non ha più nulla da chiedere al campionato. Da una parte i campani, neopromossi nella categoria, che almeno fino a Natale hanno cullato il sogno del doppio salto per poi terminare il campionato in una posizione abbastanza anonima. Dall’altra il Cassino, chiaramente deluso per l’andamento dell’ultimo mese che ha compromesso la possibilità di giocarsi la promozione all’ultima giornata, ma che vuole centrare i playoff. Carcione rinuncia per la prima volta ad Abreu che parte dalla panchina, in avanti spazio per il giovane Rossi, con lui Bellucci, più arretrato Herrera. Assenti ancora Senesi ed Onesto mentre ha scontato il turno di squalifica Filippini. Nel primo tempo il ritmo non è particolarmente alto, al minuto 16 però il risultato si sblocca. La squadra di casa che nell’ultimo turno casalingo ha subito una pesante sconfitta con la capolista Guidonia, ci tiene a far bene e trova la rete con Gioielli bravo a superare Stellato.

Il Cassino gioca una partita ordinata e non rinuncia a proporsi dalle parti di Polverino, tuttavia la prima frazione termina con il vantaggio minimo da parte dell’11 flegreo. Nel secondo tempo si vede in campo un Cassino decisamente più convinto e al 63′ arriva il pari firmato da Filippini. Il difensore indovina la deviazione giusta per battere Polverino e ristabilire la parità. A questo punto la squadra di Carcione non si accontenta e cerca di far suo il match ma la Puteolana si difende bene e alla fine arriva un pari tutto sommato giusto. Nel prossimo turno al Salveti arriverà il Guidonia, con un successo il Cassino è sicuramente qualificato ai playoff, con un pareggio rischierebbe di essere scavalcato da Savoia e Paganese. Dunque meglio evitare sorprese e vincendo gli azzurri sarebbero al sicuro.

PUTEOLANA: Polverino, Di Paola, Benassi, Mungo, Cherubini, Mascari, Di Maso, Occhiuto, D’Agostino, Gioielli, Dammacco. A disposizione Leone, De Caro, Russo, Balzano, Palma, Astemio, Montuori, Popovic. Allenatore Marra.

CASSINO: Stellato, Cocorocchio, Lazazzera, Filippini, Raucci, Mele, Maciariello, Carbone, Herrera, Rossi, Bellucci. A disposizione Lovecchio, Carcione, Carnevale, Croce, Traditi, Caiazzo, Tribelli, Valente, Abreu. Allenatore Carcione.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta.

Reti: 16′ Gioielli, 63′ Filippini. Antonio Tortolano