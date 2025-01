Como – Udinese 4-1: netto successo per i lariani

Poker del Como al Sinigaglia contro l’Udinese. Partita bellissima con cinque gol e due espulsioni. Fabregas fa un gran balzo in classifica salendo a quota 22 e scavalcando in un solo colpo Lecce, Parma, Empoli e Cagliari. Doppio vantaggio comasco nel primo tempo con gol di Diao e Strefezza. Nella ripresa l’Udinese accorcia con Payero ma poi naufraga per l’autorete di Bijol e il gol di Nico Paz.

Prepartita in pieno stile Como entertainment. A una mezzora dal fischio d’inizio, live show sul palco del Sinigaglia della rapper svizzera Ele A, mentre sulle tribune fanno capolino nuove star di Hollywood. La modella e attrice Cindy Beverly insieme al compagno e nuovo giocatore biancoblù Dele Alli, gli attori Lucien Laviscount (Trust, Emily in Paris) e Kelvin Harrison Jr. (It Comes at Night, Waves – Le onde della vita), e Heather O’Riley, ex calciatrice campionessa del mondo con gli Stati Uniti, ora advisor del Como Women.

Fabregas conferma quelle che erano le indicazioni della vigilia, Nico Paz ancora non al meglio dopo la botta a una caviglia rimediata contro la Lazio si accomoda in panchina. Senza il terzino sinistro Moreno è ancora difesa a tre. In mezzo fa il debutto da titolare l’ex Lione Caqueret, entrato bene nella ripresa contro il Milan; confermati dal 1’ gli altri due acquisti invernali, il portiere Butez e l’esterno d’attacco Diao, che gioca sottopunta insieme a Strefezza dietro Cutrone. Nell’Udinese, un po’ a sorpresa davanti non c’è Lucca ma Sanchez ad affiancare Thauvin. Modesto sulla corsia di destra vince il ballottaggio con Zemura.

Como in vantaggio dopo 5’ ancora con Diao, al secondo gol in due partite: imbucato sulla destra da Strefezza, lo spagnolo di 19 anni arrivato dal Betis fa partire un terra-aria che si insacca sotto la traversa. Il Como è in palla e mette in difficoltà la difesa friulana anche con i lanci lunghi sui brevilinei Strefezza e Cutrone contro la stazza dei tre centrali. Al quarto d’ora doppia grande occasione, prima con un tiro da fuori di Caqueret respinto in angolo da Sava e poi ancora con lo scatenato Diao, che sul corner spizza di testa nell’angolo basso lontano chiamando il portiere bianconero a un’altra bella parata. Risponde l’Udinese al 20’ con una discesa di Modesto, palla dentro per Sanchez ma Van der Brempt gli sporca il tiro. Alla mezzora lo stesso Van der Brempt è costretto a uscire per infortunio, al suo posto sulla destra Iovine. L’Udinese ci prova due volte da fuori con Lovric approfittando delle pause fisiologiche del Como. Una delle caratteristiche della squadra di Fabregas è quella di andare a folate, liberando il pallone improvvisamente sugli esterni. Su una di queste, con Fadera che galoppa fino all’area e guadagna un corner, nasce il gol del raddoppio lariano: da corner la palla arriva a centro area a Dossena, ponte di testa per l’accorrente Strefezza che di destro batte Sava. Seconda rete in campionato per il brasiliano, che aveva segnato al Maradona di Napoli.

Nella ripresa l’Udinese lascia negli spogliatoi Kamara (per Zemura) e Sanchez (per Lucca) e colpisce allo stesso minuto del Como nel primo tempo, il 5’, con un tiro da fuori di Payero dopo aver rubato palla a Strefezza. Buon momento per l’Udinese, che dal 12’ guadagna la superiorità numerica dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Goldaniga. Fabregas è costretto al doppio cambio: dentro il giovane difensore Jack per Strefezza e Paz per Caqueret. La partita diventa nervosissima. Ne fa le spese Solet, che nel giro di 2’ si prende due gialli e anche lui va sotto la doccia. Cambi di sistema obbligati per entrambe le squadre: l’Udinese dietro rimane a tre arretrando il nuovo entrato Ekkelenkamp, il Como si sistema a quattro con l’ingresso a sinistra del giovane difensore brasiliano Jack, classe 2006, con spostamento centrale di Kempf. Il Como la ipoteca al 78’ grazie a un’autorete di Bijol tentando di anticipare Cutrone su cross basso dalla sinistra di Fadera. Al 90’ è l’apoteosi al Sinigaglia: Diao imprendibile sulla destra, palla per Fadera, cross al bacio per Engelhardt che di testa la mette a Paz per il più facile dei gol.