Seravezza Pozzi – Ostiamare 1-1: secondo risultato utile per i lidensi

Secondo risultato utile consecutivo per l’Ostiamare, che in casa della seconda forza del campionato conquista un punto che sa, però, di amaro, visto che per quasi un’ora la formazione di mister Simone Minincleri assapora il gusto della vittoria. Il primo tempo vede le due squadre affrontarsi a viso aperto ma senza grandi sussulti: le difese hanno fatto al meglio il loro lavoro limitando al massimo i pericoli per i rispettivi portieri. Ma l’Ostiamare è stata brava a sfruttare al meglio una delle poche occasioni registrate nella prima frazione di gioco: su uno schema da calcio d’angolo, infatti, Peres e Mercuri confezionano il cross che la difesa di casa devia nella propria porta, regalando dunque il vantaggio ai gabbiani. La situazione favorevole a livello di punteggio ha portato i biancoviola a gestire il gioco ed il risultato nel secondo tempo, con alcuni spunti interessanti in ripartenza che per poco non si sono concretizzati nel raddoppio. Alla mezz’ora, però, un fallo di mano di Vagnoni su un tiro avversario ha portato il direttore di gara a decretare il calcio di rigore in favore del Seravezza: sul dischetto si è presentato Benedetti che non ha lasciato scampo a Morlupo, siglando il gol del pari.

SERAVEZZA POZZI Lagomarsini, Coly (30’st Sforzi), Mosti (20’st Lepri), Paolieri (29’st Stabile), Greco, Benedetti, Bellini (30’st Bartolini), Menghi, Bocci (24’st Raineri), Sanzone, Sava PANCHINA Borghini, Giannotti, Salerno, Accorsini ALLENATORE Brando

OSTIAMARE Morlupo, Peres, Pinna, Kouko, Rasi, Vagnoni, De Crescenzo (28’st Lazzeri), Morano (21’pt Proietti), Mbaye (17’st Frosali), Pontillo, Mercuri (26’st Sacko) PANCHINA Causo, Ciavarelli, Perroni, Checchi, Brugi ALLENATORE Minincleri

MARCATORI 25’pt aut. (O), Benedetti 32’st rig. (S)

ARBITRO Faye di Brescia ASSISTENTI Turra di Milano e Prestini di Pavia

NOTE Ammoniti Raineri, Pontillo, Mbaye, Pinna, Peres, Bocci, Bellini, Coly