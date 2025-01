Serie D: il punto su Cassino e Sora che pareggiano in trasferta a reti inviolate

La seconda giornata di ritorno del campionato di serie D non ha regalato particolari emozioni a Cassino e Sora che non sono andate oltre lo 0-0 nelle loro rispettive trasferte.

Nel girone G la squadra allenata da Imperio Carcione, in quel di Monterotondo, ha conquistato il diciottesimo risultato utile consecutivo. Dopo cinque vittorie consecutive Cocorocchio e compagni hanno rallentato la corsa mantenendo però il vertice della classifica per la terza domenica consecutiva, stavolta in condivisione della Gelbison. I campani stanno attraversando un grande momento di forma e hanno completato la loro rimonta vincendo di misura sul campo del Savoia. Per il Cassino comunque un buon punto su un campo mai facile, dove diverse squadre sono cadute in stagione. In avanti è mancato il colpo finale, quel guizzo vincente che in altre trasferte aveva portato tre punti. Ma quello G si conferma un girone particolarmente equilibrato, la Paganese non è andata oltre il pari a reti inviolate con l’Anzio. La Puteolana è caduta ancora, stavolta sul campo del Cynthia, il Guidonia si è accontentato di un punto a Trastevere. Bene solo la Sarnese, prossima avversaria della Gelbison. Cassino che nella parte finale del match di Monterotondo ha visto esordire Bellucci che nel finale ha avuto una buona chance per colpire. La difesa si conferma la migliore del girone con appena dodici reti incassate. Ora l’obiettivo tornare subito al successo nel prossimo incontro casalingo in programma domenica con l’Atletico Lodigiani. Le squadre in lotta per la salvezza sono le più complicate da affrontare ma per arrivare al meglio allo scontro diretto di Pagani serviranno i tre punti. Intanto Luigi Bianchi non fa più parte dell’organico, l’attaccante cassinate è stato ceduto all’Ischia, sempre in serie D.

Nel girone F pareggio senza reti anche per il Sora sul campo del Notaresco, fanalino di coda. Un passo indietro in termini di prestazione rispetto alla domenica precedente, dove era arrivata la beffa nel finale. Bianconeri che continuano a stentare in fase offensiva nonostante i nuovi innesti. La classifica resta preoccupante con 20 punti e in piena lotta per non retrocedere. Il prossimo match sarà giocato a porte chiuse e contro l’Avezzano in una partita sempre calda sarebbe stato necessario il supporto del pubblico. “L’impegno – afferma mister Schettino – non è di certo mancato. Quando si muove la classifica va sempre bene, di certo non siamo soddisfatti perché ci aspettiamo sempre qualcosa in più. Domenica scorsa abbiamo preso rete al 90′ e non eravamo contenti, non lo siamo nemmeno dopo questo pari ma almeno qualcosa si è mosso. La partita è stata maschia contro un avversario che aveva assoluto bisogno di punti. Si devono giocare le partite sempre con grande intensità altrimenti è normale che facciamo fatica. Ripartiamo da questo risultato e ci prepariamo al prossimo impegno casalingo, confidando nel ritorno alla vittoria”.