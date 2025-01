Real Monterotondo – Cassino 0-0: al Cecconi poche emozioni

Il Cassino non va oltre il pari a reti inviolate sul campo del Real Monterotondo ma conserva la vetta della classifica anche se in condivisione con la Gelbison. Gli azzurri, allo stadio Cecconi, contro un avversario a caccia di punti salvezza che si è ben difeso, non giocano un grande match e fanno fatica a portare insidie. Il vento non ha aiutato le due squadre in campo con il risultato finale che è apparso il più giusto. Nella prima parte di gare succede davvero poco. Fontana manca la conclusione da ottima posizione mentre Napoleoni calcia sul fondo. Al 24′ si fa vivo il Cassino, Valente si libera nello stretto e serve sulla sinistra Filippini. Il cross del difensore azzurro è invitante per Carbone che però manca il tiro finale. Alla mezz’ora Abreu ci prova con una pregevole rovesciata, sarebbe stato un eurogol ma la palla termina di poco alta. Nella ripresa dopo dieci minuti Herrera spaventa gli eretini con un tiro a giro su punizione che di poco non si infila sotto l’incrocio. Al 62′ è bravo Stellato ad opporsi su Menghi. Entrano Tribelli e Bellucci che fa il suo esordio. Senesi tenta dalla distanza ma senza successo, poi poco dopo non raccoglie un assist di Raucci. E in pieno recupero Bellucci ha una buona chance ma calcia troppo debolmente.

REAL MONTERONDO: Silvestrini, Contucci, Ceccarelli, Darini, Albanesi, Meledandri, Gningue, Manca, Menghi, Napoleoni, Fontana. A disposizione Mengucci, Volpe, Muti, Bencivenga, Barba, Occhialini, Ansini, Riosa, Mauro. Allenatore Stillo.

CASSINO: Stellato, Coccorocchio, Lazazzera, Filippini, Carbone (63′ Mele), Raucci, Maciariello (64′ Tribelli), Herrera (76′ Bellucci), Senesi, Valente (76′ Carnevale), Abreu. A disposizione Lovecchio, Croce, Onesto, Caiazzo, Rossi. Allenatore Carcione.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Note: ammonito Mele.