Pantanello Anagni – Acul Ceccano Omnia 1-2: decidono Coloafrancesco e Grossi

L’Acul Ceccano Omnia espugna il “Roberto Del Bianco”, si aggiudica per 2-1 il match ad alta quota contro il Pantanello Anagni e aggancia in classifica i cugini ciociari. Succede tutto nel primo tempo. Il doppio vantaggio per il Ceccano viene firmato da capitan Daniele Colafrancesco, al sesto sigillo in 12 giornate, e dal trascinatore Paride Grossi, alla terza rete in campionato dal suo innesto in corsa. A riaprire la partita, ma vanamente, il gol di Alceo Giussoli verso la fine del primo tempo.

Nel secondo tempo, la tensione porta a quattro ammonizioni per parte e a due espulsioni per il Pantanello Anagni nel finale infuocato. I padroni di casa chiudono la gara senza capitan Gianluca Catilli (doppio giallo) e si vedono cacciare anche Alessio Bianchi per proteste dalla panchina dopo il sesto minuto di recupero. A inasprire gli animi la segnalazione di un fuorigioco ancor prima di un’azione conclusa a rete. La partita s’infiamma calcisticamente sin dai primi minuti con un miracolo sotto la traversa di Luca Delzio, portiere dell’Acul, in risposta a un bolide dalla distanza. Prima del decimo giro d’orologio, però, la sblocca un colpo di testa vincente dello specialista Colafrancesco. A imbeccarlo è Paride Grossi con un bel cross dalla sinistra. Delzio mette poi nuovamente in salvo il risultato, grazie a un’altra prodezza a tu per tu con l’attaccante di turno. Il Ceccano cresce a livello di gioco e riesce a raddoppiare poco dopo la mezz’ora di gioco. Un tiro di Grossi da fuori area, forse leggermente deviato, fa insaccare la palla sotto l’incrocio dei pali.

Il Ceccano sfiora anche il terzo gol, ma è il Pantanello ad andare a segno prima della pausa. Giussoli è bravo a risolvere una mischia in area con un rasoterra millimetrico per il palo-gol della speranza. L’Acul pare accusare subito il colpo. Dall’altra parte, tornano alla carica sin dall’avvio della seconda frazione di gioco. I padroni di casa schiacciano gli avversari nella propria metà campo. Tentano di ristabilire l’equilibrio, ma non riescono a centrare un pareggio che salta per mancanza di concretezza. Il Ceccano blinda la vittoria con estrema sofferenza e porta a casa tre punti estremamente importanti. La gara si fa via via più nervosa, tra un cartellino rosso e l’altro sventolato agli anagnini. Fasi molto concitate fino al sesto minuto di recupero concesso dal contestato arbitro Samuele Silvi. La seconda vittoria consecutiva, dopo il 3-0 rifilato alla Polisportiva Tecchiena, riporta i ragazzi di mister Mirco Carlini a sei lunghezze dalla vetta del Girone H di Prima categoria. I padroni di casa, trainati dall’allenatore Federico La Posta, si vedono invece interrompere una striscia positiva che durava da ormai nove gare. Altro big match per l’Acul Ceccano nel prossimo turno, che lo vedrà ospitare la Virtus S. Michele e Donato, a +1 sui 23 punti dei ceccanesi e anagnini. Quest’ultimi, alla tredicesima giornata, avranno la sfida in trasferta contro l’Hermada, in lotta per la salvezza. Domenica 12 gennaio ripartirà la rincorsa al primo posto, ad oggi condiviso da Cisterna e Atletico Veroli con 29 punti. A quota 25, ancor prima del gruppetto arrembante, la Polisportiva Tecchiena.