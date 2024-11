Serie D/G: Trastevere-Cynthialbalonga 3-2

Bernardini lancia dal primo minuto Compagnone e propone la novità Lazzarini tra i pali. Esordio dal primo minuto per Vaccà in avanti con Lorusso. Pronti, via e il Trastevere sblocca la partita proprio grazie al tandem offensivo: Lorusso calcia col destro dal limite e colpisce il palo, sulla ribattuta Vaccà viene trattenuto in area, per l’arbitro è rigore che lo stesso Lorusso trasforma incrociando col destro. Al 6′ il pari castellano, con Angeli che svetta di testa sugli sviluppi del primo corner della partita e riporta tutto in equilibrio. Succede poco nel primo tempo, molto di più nella ripresa, aperta da un episodio che cambia l’inerzia della gara: Compagnone lancia nel corridoio Vaccà, Angeli è costretto al fallo da ultimo uomo e l’arbitro lo espelle. Passano due minuti e di nuovo Vaccà, in area, viene steso da Pasqualoni. L’arbitro fischia il secondo rigore per il Trastevere e Lorusso è di nuovo implacabile. Al 68′ occasione per Manca, che tira col sinistro dal vertice dell’area piccola ma trova la risposta di Lazzarini. Tra il 76′ e il 77′ gli amaranto costruiscono due palle gol, prima con Lorusso, che calcia fuori un rigore in movimento, poi con Marsilii, che prova il diagonale da fuori area e chiama Boschi all’intervento. Al 79′ la Cynthialbalonga pareggia: lancio lungo dalla difesa, sponda di Ingretolli per D’Angelo, che interviene su Lazzarini. L’arbitro fischia il fallo in favore dell’attaccante, tra le proteste trasteverine che portano al rosso di mister Bernardini. Dal dischetto è lo stesso D’Angelo a segnare. All’83’, però, il Trastevere trova il gol vittoria. La firma è di Angelilli, che svetta sul primo palo sul corner tagliato di Lorusso e realizza il definitivo. Nei minuti finali, Massimo rimedia il secondo giallo e riporta in parità numerica le squadre, Ingretolli spaventa Lazzarini con un colpo di testa al novantesimo ma il risultato non cambia più. Il Trastevere vince e nel prossimo turno affronterà l’Atletico Uri in trasferta.