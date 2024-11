Serie D/G: Anzio-Sassari Latte Dolce 2-1

Gara molto attesa quella tra Anzio e Latte Dolce, in palio il ruolo di outsider del girone G, che al momento vive ancora sul filo dell’equilibrio. Nel primo tempo le due compagini si affrontano a viso aperto e complice il clima primaverile danno vita a una sfida vivace, con l’Anzio molto intraprendente e i sardi abili in copertura e pronti a colpire in ripartenza. Al 4’i neroniani subito molto insidiosi con Paglia, che da fuori fa partire un bolide su cui Marano è reattivo e pronto a rifugiarsi in angolo. Al 19’ancora Anzio in grande spolvero con una bella giocata in verticale, con Laribi che in area non riesce a imprimere la giusta forza al tiro, sul quale Marano interviene con facilità. Poco dopo la mezzora un episodio grave che avrebbe potuto cambiare il volto del match: Piredda effettua un’entrata killer ai danni di Alimonti, costretto a lasciare il terreno di gioco, un fallo pericoloso con i piedi a martello che il signor Amadei di Terni ha sanzionato solo con il cartellino giallo. L’Anzio trova la forza di reagire e al 38’Sirignano serve la specialità della casa, ovvero un colpo di testa preciso che scavalca il portiere ospite e regala il vantaggio ai biancocelesti. Allo scadere del recupero però arriva la doccia gelata per i padroni di casa: alla prima vera azione da rete il Sassari trova il pari con Konè imperioso in elevazione, che svetta su tutti trovando l’angolo alla sinistra di Perna. La ripresa si apre in un clima incandescente, con il pubblico di casa giustamente inferocito contro Piredda, in ogni caso l’Anzio riparte con veemenza e già dopo quattro minuti sfiora la rete con Di Mino, autore di un gran tiro, con Marano pronto a deviare in angolo. Al 16’clamora tripla occasione per i neroniani, prima con Bartolocci, autore di un gran tiro, poi Bartolotta a due passi dalla porta e infine Laribi. Al 18’ prosegue il forcing anziate con Di Mino che si invola verso la porta avversaria, ma solo davanti a Marano si fa ipnotizzare dall’estremo difensore sardo. Il numero uno di mister Setti è scatenato, un minuto dopo si oppone anche a Scaffidi, solo davanti alla porta. Quando la gara sembrava stregata, l’Anzio trova la giocata vincente: a un passo dal novantesimo angolo di Laribi su cui Fusaroli svetta di testa e rete che fa esplodere il Bartolani. Con questa vittoria l’Anzio vola al quinto posto in classifica in condivisione con Sarnese e Trastevere e ora attende con maggiore serenità il prossimo turno casalingo, quando al Bartolani arriverà il Guidonia Montecelio.

ANZIO- SASSARI LATTE DOLCE 2-1

ANZIO: Perna, Alimonti (35’pt Bartolocci), Valentini, Maini, Fusaroli, Falasca (34’st Fusco), Bartolotta (19’st Scaffidi), Di Mino, Laribi, Paglia, Sirignano. A disp: Testagrossa, Buatti, De Maio, Di Marino, Falconio, Pompei. All: Guida.

SASSARI: Marano, Barracca, Mudadu (25’st Sanna), Piredda, Pinna, Corcione, Loru (33’st Grassi), Orlando (45’st Ruggiu), Tesio, Konè (45’st Pulina), Odianose. A disp: Panai, Secci, Del Giudice, Di Paolo. All: Setti

Arbitro: Sig. Amadei di Terni

Assistenti: Sig. Bertelli di Firenze, Sig. Tranchida di Pisa.

Marcatori: 38’pt Sirignano (A), 48’pt Konè (S), 45’st Fusaroli (A).

Note: Ammoniti: Piredda (S), Loru (S), Di Mino (A). Angoli: 6-5. Recupero: 3’pt, 5’st.