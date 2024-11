SERIE D/E: Sporting Club Trestina – Ostiamare 1-1

Un pareggio che vale tanto quello centrato dall’Ostiamare in casa dello Sporting Club Trestina. Il gol di De Meio, l’espulsione di De Crescenzo e il grande secondo tempo dei Gabbiani che pareggiano con il rigore di Kouko riuscendo a tenere in mano la partita nonostante l’inferiorità numerica: questo un po’ il riassunto del match. I padroni di casa la sbloccano al 7′ sugli sviluppi di calcio d’angolo con De Meio, la reazione biancoviola arriva con il colpo di testa di Rasi (pallone alto) e di De Crescenzo che da fuori area non trova il bersaglio grosso. Lo stesso De Crescenzo sul finale della prima frazione rimedia il (dubbio) secondo giallo e l’Ostia resta in 10 uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Minincleri non perdono la fiducia e anzi riescono a tenere mani le redini del match in quasi tutti i frangenti della ripresa. Al 28′ arriva il meritato pareggio grazie al calcio di rigore del solito Kouko che gonfia la rete. Una grande reazione da parte dell’Ostiamare che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più: clamorosa, per esempio, la chance capitata a Lazzeri nel finale. Al triplice fischio è 1-1 ma quella in casa dello Sporting Club Trestina rappresenta una trasferta che regala tanti segnali positivi a mister Minicleri in vista del prosieguo della stagione.

SERIE D GIRONE E SPORTING CLUB TRESTINA – OSTIAMARE 1-1

SPORTING CLUB TRESTINA Fratti, Nouri, Bucci (39’st Nuti), Serra, De Meio, Sensi, Lisi, Arduini (26’st De Souza), Mencagli, Ferri Marini, Giuliani PANCHINA Tozaj, Ubaldi, Vietina, Grea, Bergoglio, Bartolucci, Granturchelli ALLENATORE Calor

OSTIAMARE Morlupo, Peres (9’st Angiulli), Di Filippo, Senesi, Lazzeri, Kouko (33’st Pinna), Rasi, Proietti (1’st Morano), De Crescenzo, Pontillo (36’st Brugi), Mercuri PANCHINA Valori, Ouali, Ciavarelli, Perroni, Checchi ALLENATORE Minincleri

MARCATORI De Meio 7’pt (S), Kouko 28’st rig. (O)

ARBITRO La Luna di Collegno

ASSISTENTI Poneti di Firenze e Cucciniello di Arezzo

NOTE Espulsi al 40’pt De Crescenzo (O) Ammoniti Senesi, Giuliani, Nouri Rec. 5’st