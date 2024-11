Juniores Nazionale gir. H: Roma City – Trastevere 0-0

Finisce a reti bianche il big match della nona giornata, una partita giocata ad alti ritmi fin dai primi minuti.

Parte forte la squadra di casa che pressa alto e già dopo un minuto si rende pericolosa con un tiro di Akorli di poco alto. All’ottavo minuto su azione di calcio d’angolo è Gambacurta che di testa manda a lato.

Dopo qualche minuto di smarrimento il Trastevere comincia a macinare gioco e sugli sviluppi di un calcio di punizione è Cavallini a farsi pericoloso.

Al sedicesimo minuto su un contrasto a metà campo si fa male capitan Cavaliere che, pur rientrando in campo stringendo i denti per tutto il primo tempo, è costretto ad abbandonare la sfida al settimo minuto del secondo tempo.

Il Trastevere prende campo e comincia ad avere diverse occasioni con tiri dal limite dell’area con Cavallini e Nistor.

La parte finale del primo tempo è più equilibrata e la partita scende d’intensità. Allo scadere del tempo arriva la grande occasione per il Trastevere che con un gran tiro di Angeloni coglie il palo interno a Perilli battuto.

Il secondo tempo inizia con il Trastevere che prende campo con un buon giro palla e al dodicesimo si procura una grande occasione con un bel cross di Nistor per Nardi che con un terzo tempo notevole gira in porta di testa colpendo in peno la traversa.

Al quindicesimo sugli sviluppi di un contropiede è il Roma City ad andare vicino al vantaggio con un tiro di Casasanta deviato dall’estremo difensore del Trastevere.

Al trentacinquesimo l’episodio che poteva cambiare il volto alla gara: cartellino rosso per Giovarruscio reo di essere entrato a gamba tesa su un contrasto con Casasanta.

Con un paio di cambi Mr. Castelletti riequilibra la squadra e nei successivi minuti abbassa il baricentro, complice il forcing del Roma City che vede l’opportunità di portare a casa l’intera posta. Sono però gli ospiti in contropiede ad avere due occasioni importanti, prima il neo entrato Marsili che leggermente defilato sulla sinistra si fa parare il tiro dall’ottimo Perilli e poi Baldari si ritrova al termine di un batti e ribatti una palla d’oro che tira nello specchio ma trova la gamba di un avversario a negargli la gioia.

Nei minuti di recupero in una mischia è il Roma City ad avere un’occasione clamorosa sventata dagli ospiti.

Finisce così una gara giocate ad alta intensità dalle due compagini, con il Trastevere che, ai punti anche per le occasioni create, avrebbe meritato qualcosa in più. In ogni caso una bella partita tra due squadre che reciteranno un ruolo da protagonista nel girone. Del pareggio ne approfitta l’Ostiamare che vincendo in casa contro il Fulgens Foligno si porta ad una sola lunghezza dalla capolista Roma City che affronterà la prossima settimana per giocarsi la prima posizione. La terza della lista se la vedrà in casa con il Siena.

Redazione calciolaziale.com

ROMA CITY Perilli, Berliti, Gaglione, Baldi, Carillo, Gambacurta, Scanzani, Corradini (37’st Ivziku), Forlini (27’st Ciardi), Akorli (40’st Savelloni), Casasanta Panchina Caruso, Tiberi, Coticoni, Strazzeri Allenatore Buttaroni

TRASTEVERE Grossi, Cavaliere (10’st Giovarruscio), Siesto (43’st Cianfriglia), Angeloni, Lupi, Baldari, Nistor (20’st Tocci), Cavallini, Nardi (33’st Marsili), Mancini, Lattanzi (40’st Grosso) Panchina Pellegrino, Bloise, Polito, Licciardello Allenatore Castelletti

ARBITRO Federico D’Alessandro di Roma 1

ASSISTENTI Roberto Lopez Vejerano di Roma 1 e Valerio Servidei di Roma 2

NOTE Ammoniti Baldi (R) 7’, Angeloni (T) 22’, Gaglione (R) 39’ Espulso Giovarruscio (T) 35’ st Rec 1’- 4’