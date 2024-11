Monza – Lazio 0-1: i biancocelesti sanno solo vincere

La Lazio sa solo vincere. I biancocelesti passano anche a Monza, conquistando la decima vittoria nelle ultime undici partite tra campionato e coppa (la dodicesima in assoluto) e salgono così al secondo posto in classifica assieme a Fiorentina e Atalanta. All’U-power Stadium decide un gol di Zaccagni nel primo tempo che certifica una supremazia tecnica che appare netta per tutta la gara. La formazione di Baroni (al secondo clean sheet in campionato) ha il solo torto di non chiuderla, rischiando così di farsi riprendere da un Monza che ci mette il cuore e anche qualche buona trama di gioco. Troppo poco, però, per evitare una sconfitta che la lascia sul fondo della classifica.

Tema tattico obbligato in avvio di gara. Il 3-4-2-1 di Nesta è di contenimento, con i giocatori tutti sotto la linea della palla quando c’è da difendere. Pronti, però, a catapultarsi in avanti appena ne hanno l’occasione. Baroni schiera invece la Lazio con il 4-3-3, come nelle parti finali delle ultime due partite, con Cagliari e Porto. Un attaccante in meno (Castellanos) e un centrocampista in più (Vecino), ma l’atteggiamento dei biancocelesti resta propositivo come nelle precedenti gare. La fase di studio tra le due formazioni porta via quasi metà primo tempo. Nel corso del quale non mancano però le occasioni. Il Monza si fa vivo nei primissimi minuti di gioco, in entrambe le occasioni con Maldini, le cui conclusioni terminano di poco a lato. I padroni di casa provano a bucare la Lazio sul versante destro, dove Mota Carvalho si dà parecchio da fare. Ma dopo il 20’ la Lazio aumenta i giri del motore. Dopo due opportunità create da Dia e Tavares (sulle quali Turati è reattivo) ecco attorno a mezzora la doppia sgasata che rompe l’equilibrio. Arriva da sinistra, dove la Lazio spadroneggia grazie a Tavares e Zaccagni. Al 33’ il primo squillo con Zaccagni, servito da Tavares, che colpisce il palo con un tiro a giro e Pedro spara alto il possibile tap-in. Tre minuti più tardi lo stesso Zaccagni (servito da Guendouzi dopo che Pedro aveva soffiato palla a Maldini) ci riprova con un altro tiro a giro che stavolta termina in rete. Il Monza prova a reagire e si fa vivo nell’area laziale con un tiro in acrobazia di Mota Carvalho che finisce di poco alto.

La ripresa comincia così come era finita la prima frazione di gioco. E’ la Lazio a controllare le operazioni e farsi minacciosa nella metà campo avversaria. Ci prova Rovella con un gran tiro dalla distanza, ma Turati si fa trovare pronto e respinge. Poi ci sono un paio di iniziative di Tavares che potrebbero essere sfruttate meglio. Sulla prima Dia non ci arriva per poco, sulla seconda è Vecino a farsi anticipare. Dopo l’ora di gioco, però, la spinta della Lazio si esaurisce e c’è il ritorno del Monza che prova riorganizzarsi e rendersi periocoloso grazie anche ai positivi ingressi di Pessina prima (per Carboni) e poi di Caprari (per Maldini). Prima di uscire il figlio di Paolo ha la palla buona al 27’, servito da Pereira, ma il tiro finisce alto da ottima posizione. Poi è la volta di Bianco a tentare la via della rete, ma anche il suo tiro finisce sopra la traversa. C’è anche un colpo di testa di Izzo, ma Provedel non si fa sorprendere. A quel punto Baroni effettua dei cambi per cercare di riequilibrare la partita. Entrano prima Isaksen e Castellanos (per Pedro e Dia), poi Noslin e Pellegrini (per Tavares e Zaccagni). E in effetti i cambi del tecnico biancoceleste congelano la partita. E nel finale la Lazio va anche vicinissima al raddoppio per due volte, entrambe con Castellanos. Sulla prima l’argentino tira alto sulla seconda Turati si supera e devia in angolo.