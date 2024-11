Lazio che fatica ma la classifica è bellissima

La ripresa inizia con l’ingresso di Vecino al posto di Noslin e con la Lazio e passa al 4-3-3. Mossa che fa guadagnare metri ai biancocelesti, mescola un po’ le carte da un punto di vista tattico e riaccendo il match. Dopo un destro alto di Piccoli, Scuffet neutralizza un cross di Pellegrini e Mina respinge un destro di Castellanos. A ritmi alti e con gli spazi intasati in mediana la Lazio manovra in ampiezza e alza gli esterni per creare la superiorità numerica. Il Cagliari invece serra le linee dietro, marca a uomo e riparte cercando subito Piccoli. Luperto salva il risultato su Vecino dopo un’incornata di Castellanos, poi Baroni fa entrare Pedro al posto di Isaksen. Cambio che dà più qualità ed esperienza ai padroni di casa tra le linee e tiene alta la pressione biancoceleste. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Castellanos non trova la porta di destro, poi Viola e Obert entrano per Gaetano e Augello. A caccia di idee e spinta, Baroni toglie Guendouzi, getta Zaccagni nella mischia e torna al 4-2-3-1. E la Lazio torna subito in vantaggio grazie proprio a un rigore del numero dieci biancoceleste per un fallo in area di Zortea su Pellegrini. Penalty che cambia tutto, segna la gara e fa andare in tilt Mina e Adopo, espulsi contemporaneamente poco dopo per doppia ammonizione. Rossi che lasciano il Cagliari in nove e chiudono il definitivamente il match. Nel finale, infatti, c’è spazio solo per un destro fuori di poco di Rovella, un altro salvataggio di Luperto e la poca lucidità di Castellanos e Pedro in contropiede. La Lazio ingrana la terza e resta in scia a Napoli e Inter. Tra sconfitta ed espulsioni, nonostante una buona prova, all’Olimpico per il Cagliari invece è una serata da dimenticare.